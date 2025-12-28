寒冬不冷了！八點檔演員吳皓昇、文汶辦公益演唱會送愛

〔記者李紹綾／台北報導〕歲末年終的時刻，溫暖的行動如期而至。「猴爺保養品」創辦人文汶與老公吳皓昇攜手，舉辦了「猴爺歲末感恩公益演唱會」，活動於昨晚(27日)在新北市樹林區「猴爺文創」門市溫馨登場。現場邀請嘉義教養院的院生以及長期守護流浪動物的旺媽狗園園長，共同度過了一個充滿溫情的午後。透過歌聲與實際行動，為寒冷的冬季注入滿滿希望。

此次公益盛會陣容強大，不僅有「校園民歌教父」葉佳修助陣，更有八點檔男神田家達熱情參與，與文汶及吳皓昇一同用音樂和陪伴傳遞正能量，現場洋溢著溫馨感人的氛圍。

文汶表示，此次活動的初衷是希望通過實際行動關懷弱勢族群，並呼籲社會大眾一起投入公益：「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」活動結合經典老歌與舞蹈表演，讓現場充滿歡樂和溫暖。八點檔演員們也用實際行動支持弱勢族群，讓寒冷的冬天充滿了暖意。

吳皓昇因拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》無法全程參與籌備，但談起妻子文汶一邊為品牌努力，一邊心系公益，他感性表示：「看到她除了想著產品如何突破，還一直掛念著做公益，真的讓我非常感動。」葉佳修也分享，他很開心能用音樂陪伴院生度過這美好的午後；田家達則笑著說，能參加這樣意義非凡的活動，讓他在歲末年終之際感到滿心感謝與力量。

文汶與吳皓昇認為，這場演唱會不僅僅是音樂的饗宴，更是一場「讓愛流動」的行動。他們希望藉由這次活動，為弱勢族群點亮冬日的曙光，也期待更多人能在歲末年終時，一起傳遞善意與希望。

