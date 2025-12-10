寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭

生活中心／陳佳侖 台北報導

「國民媽媽」林美秀今天（10）出席創世基金會「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」活動，特別擔任愛心大使，與服務對象陳先生及太太提前圍爐，同時呼籲社會大眾一人一力，讓愛奔騰，將溫暖與祝福送進每位弱勢心中。

林美秀分享自己也曾是照顧者，以前父親生病，母親身體也不好，當時不曉得有什麼資源可求助，只能獨自摸索，所以能夠體會孤立無援的感覺。

日前林美秀隨創世護理師到宅服務，親眼見到陳太太多年如一日的照護日常，深受感動也充滿不捨。

陳先生七年前因為中風臥床，原本備受呵護的陳太太，毅然扛起照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取居服員證照，將先生照顧得無微不至。

她表示照顧是一條艱辛漫長的路，家屬是全年無休，沒有喘息的空間，生活除了壓力沉重，也常伴隨孤單無助，只要大家多付出一點關心，他們就多一份力量。

現場林美秀也與這對承受重擔的夫妻提前圍爐，品嘗今年年禮的七道應景佳餚，包括：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香、精選豬肉鬆，熱騰騰的菜餚帶來濃濃的年節暖意，而這一餐不僅為弱勢家庭帶來溫飽，更是一份值得被記住的溫暖。

林美秀也特地送上暖心手作小禮，祝福陳先生和太太平安過好年。





創世基金會表示，今年受到天災與景氣的雙重衝擊，可感受到生活格外辛苦。

即使環境艱困，整體捐款較往年顯著下滑，距離活動剩一個多月，目前經費僅達四成，但創世仍堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，將持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，守護社會最底層的殘、老、窮。

活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，在冷冽寒冬中感受到溫暖與希望。邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。

