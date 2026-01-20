寒冬不孤單！張峻深入光復各村 為「獨居長者」送上年節溫暖

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】日前連續洪災重創花蓮地區，不少鄉親在生活與居住上承受不小壓力，其中獨居老人面臨的挑戰更為艱辛。為讓長輩在歲末年終之際感受到社會的關懷與溫暖，花蓮縣議會議長張峻於今（20）日前往光復地區多個村落，親自辦理獨居老人慰問金及生活物資發放，將關懷實際送到長輩身邊。

此次慰問行動共發放近300份慰問紅包，並同步準備民生物資，希望在寒冬與農曆春節前夕，為獨居長輩的生活增添實質支持與安心。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

本次慰問行程自上午展開，張峻一行依序前往大興村、大豐村、大富村、大進村、大同村、大全村、大華村、大安村，以及北富、東富、西富、南富等地，最後於大平村、大馬村完成全天行程。各發放地點安排於村活動中心、富安宮及「部落之心」大樓，讓長輩能就近領取，整體流程順暢，現場氣氛溫馨。

張峻（右三）強調，慰問紅包與物資的價值不在金額多寡，而在於傳遞關心與陪伴，期盼長輩能在寒冬中感受到溫度，安心準備過年，迎接一個有溫度、有笑容的好年。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻表示，洪災過後，許多家庭仍在逐步調整生活步調，尤其獨居長者在天氣轉冷、年節將近之際，更容易感到不安與孤單。再過一個多月就是農曆新年，希望透過此次慰問紅包與物資的發放，讓長輩知道社會沒有忘記他們，也為即將到來的新年增添一份溫暖。

張峻強調，慰問紅包與物資的價值不在金額多寡，而在於傳遞關心與陪伴，期盼長輩能在寒冬中感受到溫度，安心準備過年，迎接一個有溫度、有笑容的好年。他也祝福所有長輩身體健康、心情平安，新的一年生活更加穩定。

張峻（著白外套者）最後祝福所有長輩與鄉親，在新的一年新年快樂、平安健康，在彼此的關心與陪伴中，迎接一個溫暖、安心的新年。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

此次慰問行動能夠順利完成，張峻也特別感謝幕後協助的工作人員。他指出，感謝花蓮縣議會總務組謝明宏主任及全體組員在前置規劃與現場行政作業上的細心安排，使流程圓滿完成；同時也感謝各村村長全力協助名冊彙整與現場引導，讓關懷能確實送到每一位需要的長輩手中。

張峻最後祝福所有長輩與鄉親，在新的一年新年快樂、平安健康，在彼此的關心與陪伴中，迎接一個溫暖、安心的新年。

