寒冬中的短期決戰：高市早苗賭上首相職位能否贏得新民意？

日本首相高市早苗1月19日於首相官邸召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院。高市在記者會上語重心長地說，將會賭上其職位與政治生涯來面對這場選舉，如果重選席次沒有過半，將會引咎辭職；可說是展現異常堅定的決心，希望透過強而有力的民意授權，來進行大膽的施政改革與判斷。

高市將這次的選舉命名「由我們自己創造未來的選舉」，高市並稱「不勇於挑戰的國家、就沒有未來」。當中，高市也提及民生經濟，希望在未來兩年內將食用品的消費稅歸零、也將進行社會保障改革。高市甚至將消費稅歸零稱為「宿願」，展現其關心大眾生活的一面。

只不過，現在的眾議院議員就任也還不滿500天，如果直接解散的話，將成為新憲法以來，繼吉田茂、大平正芳以來第三短的內閣。其中在1月23日的國會「開議隨即解散」，也是相隔60年再度出現，此外從1月23日宣布解散、到2月8日選舉，中間不過16天，也是創下二戰結束以後最快紀錄。

目前眾議員們都還有三分之二的任期，加上4月的新年度預算尚未成立就解散，也引來不少媒體跟政治家質疑，高市早苗強調的「積極財政」應該是以預算審議為優先，為何不跟過去首相那樣審議完再解散？這也牽涉到首相解散的「大義」，簡單來說就是解散師出有名的理由。

補正新民意下的「執政框架」

上任以來，高市一直念茲在茲的，就是自己未受過民意的洗禮。特別是上屆2024年10月選舉時，自民黨跟公明黨還是聯合執政，不過兩黨現在已經分道揚鑣，公明黨甚至還聯合過去對手立憲民主黨一起合組新黨「中道改革連合」來對抗新執政聯盟，因此現實面來說，當時的民意確實無法合乎當下執政需求。

也因此，取得最新的民意支持，就成為高市刻不容緩的議題。過去的石破茂時代，民意並沒有給予正面回應，自民黨一舉滑落67席，從絕對過半變成要拉攏其他政黨幫忙。就算之後與日本維新會結成新執政聯盟，在465席的眾議院中，兩黨席次還是差3席才能過半，因此必須尋求其他政黨結盟。

但高市也在記者會中稱，沒有國民強力支持，就無法展開強而有力的外交。未來高市政權也想推動皇位繼承以及憲法改正等討論，這些都需要高民意的支持。此外，在目前保守風氣日漸回流的狀況下，高市提出設立國家情報局，強化反間諜活動以及情報蒐集體制等，都是符合民意的政策。

不過如此一來，就意味著政府將要動用支出來重新選舉。特別是日本在1992年後就沒有在一、二月嚴寒時節舉辦投票，包含北陸、東北以及北海道地區等都是大雪紛飛，倘若出現有人怕寒冷不想投票、或是擔心發生意外等，將會導致投票意願下滑。對此，高市則表示歉意外，也承諾會成立對策小組幫助嚴寒地區居民投票。

領袖風格是否引發日本國民共鳴？

更重要的，則是選舉之後如何以新民意面對中國以及美國等。特別是中國在高市上任不久，即因為其「台灣有事」或可適用日本「存立危及事態」等發言，引發中國一連串施壓，從民間交流到官方態度等都出現質變。中國的經濟威壓，不可否認在2026年確實會出現相關效應。

新在野黨「中道改革連合」等也認為，高市應該「自己的政治責任自己負」，結果卻將其轉給民意去決定，國家還要勞民傷財來舉辦投票，不是「積極財政」下的作法。《朝日新聞》則是在特稿中批評，自民黨只顧自身想回到絕對多數的國會，輕視高民意亂用解散權限，替國會做了相當不好的示範。

根據目前民意推算，自民黨的贏面還是偏高。不過根據《時事通信》推算，如果先前公明黨的組織票，從自民黨流入與立憲民主黨新成立的「中道改革連合」，順利的話在野黨有望翻轉30席。然而這樣的算法較為理想化，公明黨內偏自民黨的民意也不在少數，加上中道黨如何短時間內確立候選人等，都是緊要課題。

內閣制的日本，過去眾議院的選舉通常被稱為「政權選擇選舉」，得民意者得天下。不過內閣制是「選黨為主，選人為輔」，因此個人色彩較淡。但高市這次讓人回到過去安倍晉三時期「選出強而有力領袖」的意識，究竟是否能以強而有力的領導、擺脫過去石破茂時期的執政困境，選戰的主軸與訴求能否獲得民意認可，將至關重要。

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。