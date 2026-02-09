寒冬中跨越縣市的愛心集結吉安 鄉長游淑貞感謝實質援助與心靈慰藉弱勢家戶

吉安鄉公所為了讓弱勢家戶感受到社會溫暖關懷，歡喜迎接農曆新年，近來鏈結社會各界愛心資源，到位傳送挹注量能。

此次由台中豐龍聖道堂、臺中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會、以及玉里豐證聖道堂，發起「地母慈恩傳溫情～冬季愛心物資發放」活動，透過鄉公所媒合，在吉安國小活動中心發放六八七份物資與百萬金援。這場跨越台中與花蓮兩地的愛心接力，為吉安鄉的弱勢族群送上最實質的援助與祝福（見圖）。

鄉長游淑貞表示，這場「地母慈恩傳溫情」愛心活動，帶給受助家戶實質援助與心靈慰藉。不僅實質減輕弱勢家庭在年節期間的採買負擔，更在寒冷的初冬時節，為社會注入了暖流、點亮希望之光。

臺中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會董事長陳勝和、台中豐龍聖道堂廖淨愷堂主、玉里豐證聖道堂林淨玅堂主紛紛表示，花蓮地區近年來歷經多次天災考驗，每一次的衝擊都對在地居民的生活造成不小影響。特別是對於經濟弱勢的族群而言，大環境不景氣與日常生活維持顯得更為艱辛。基金會秉持著「哪裡有需要，愛就往哪裡去」的精神，特別選在歲末年節前夕，再次號召善心單位與志工團隊來到吉安，希望能陪伴弱勢鄉親度過寒冬，安心、平穩地迎接新的一年。

此次活動的受贈對象為吉安鄉內五0六戶低收入戶，以及一八一戶獨居老人，總計惠及六八七戶家庭。鄉公所貼心派出幸福巴士接送獨居長者到現場，讓民眾暖心有感。每一戶受助家庭都能領取到一份綜合物資及新台幣一,000元的關懷祝福金，總發放金額多達六十 八萬七,000元。現場充滿溫馨氛圍，受助家庭在領取物資時，紛紛表達由衷感謝。一位受贈長者表示，這份年前關懷，讓他感覺安心踏實許多，心靈上的鼓勵和支持，令人感動。

台中豐龍聖道堂此次在游淑貞鄉長居中牽起善緣下，在花蓮完成十三鄉鎮市兩輪的冬季愛心物資發放活動，共關懷五四四八個弱勢家戶。鄉長游淑貞感性表示，感謝玉里豐證聖道堂及臺中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會和台中豐隆聖道堂攜手傳愛送暖花蓮，充分展現了「地母慈恩」不分地域的守護力量。相信在各界的共同努力下，愛與希望的種子持續生根發芽，鄉公所克盡職責鏈結善緣匯聚，為社會帶來更多正能量。