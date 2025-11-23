寒冬也有轉機！4生肖年底前迎好消息「財運回暖、工作翻紅」

塔羅牌老師艾菲爾表示，近期星象帶來慢慢回溫的能量，年底前有4生肖包括牛、馬、猴、豬，可望迎來好消息。（示意圖／Pixabay）





年底倒數之際，不少人正被工作、金錢、人際或家庭壓力追著跑，但塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，近期能量開始從緊繃走向沉澱，星象也推動「慢慢改善、悄悄回溫」的節奏，代表過去累積的努力正準備開花結果。且特別點名4個生肖，在年底前有望陸續收到好消息，雖不是突然的奇蹟，卻是一步步撐過來的回報。

生肖牛：財務回穩、錢開始回流

艾菲爾表示，屬牛的人今年多半感受到財務卡關，像是欠款難收、投資停滯或工作回饋延遲，心裡一直不踏實。不過進入年底後，金錢流動速度會明顯改善，可能是拖很久的款項終於進帳、合作案重新啟動，或獎金、補助出現轉機。他提醒，這段時間保持穩健節奏、相信自己的努力是關鍵，年底前會看到實際金額帶來的安心感。

生肖馬：工作被看見、合作機會增加

屬馬者今年上半年容易遇到溝通誤會或努力沒被注意，但最近開始回到馬的快節奏優勢：行動力強、靈感多、效率提升。艾菲爾指出，年底前工作面可能迎來肯定或突破，例如主管有正面回應、專案卡關突然解套、新合作上門，甚至出現轉職或加入新團隊的邀請。他建議勇敢提出想法，越主動越容易把機會轉成成果。

生肖猴：誤會散去、人際回到正軌

艾菲爾提到，屬猴的人今年在人際上較多糾結，可能被誤會、被八卦波及，或背了不該背的責任。好消息是，年底這波能量會替你清理關係，誤會有人澄清，不公有人替你說話，甚至疏遠的人重新靠近。這段時間也能更清楚分辨誰值得深交，留下的會是更對的人，人際圈自然變輕鬆。

生肖豬：家庭轉順、情緒安定下來

屬豬者今年情緒起伏大，尤其在家庭、伴侶或生活平衡上容易累積疲憊。但艾菲爾指出，年底前家庭氛圍會逐步變柔和，溝通變順、誤解減少，原本壓在心上的事也可能出現明確的好結果。若之前你扛了很多責任，接下來有機會得到家人分擔或支持；情緒回穩後，也更能照顧自己，找回踏實感。

