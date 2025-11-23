寒冬也有轉機！4生肖年底前迎好消息「財運回暖、工作翻紅」
年底倒數之際，不少人正被工作、金錢、人際或家庭壓力追著跑，但塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，近期能量開始從緊繃走向沉澱，星象也推動「慢慢改善、悄悄回溫」的節奏，代表過去累積的努力正準備開花結果。且特別點名4個生肖，在年底前有望陸續收到好消息，雖不是突然的奇蹟，卻是一步步撐過來的回報。
生肖牛：財務回穩、錢開始回流
艾菲爾表示，屬牛的人今年多半感受到財務卡關，像是欠款難收、投資停滯或工作回饋延遲，心裡一直不踏實。不過進入年底後，金錢流動速度會明顯改善，可能是拖很久的款項終於進帳、合作案重新啟動，或獎金、補助出現轉機。他提醒，這段時間保持穩健節奏、相信自己的努力是關鍵，年底前會看到實際金額帶來的安心感。
生肖馬：工作被看見、合作機會增加
屬馬者今年上半年容易遇到溝通誤會或努力沒被注意，但最近開始回到馬的快節奏優勢：行動力強、靈感多、效率提升。艾菲爾指出，年底前工作面可能迎來肯定或突破，例如主管有正面回應、專案卡關突然解套、新合作上門，甚至出現轉職或加入新團隊的邀請。他建議勇敢提出想法，越主動越容易把機會轉成成果。
生肖猴：誤會散去、人際回到正軌
艾菲爾提到，屬猴的人今年在人際上較多糾結，可能被誤會、被八卦波及，或背了不該背的責任。好消息是，年底這波能量會替你清理關係，誤會有人澄清，不公有人替你說話，甚至疏遠的人重新靠近。這段時間也能更清楚分辨誰值得深交，留下的會是更對的人，人際圈自然變輕鬆。
生肖豬：家庭轉順、情緒安定下來
屬豬者今年情緒起伏大，尤其在家庭、伴侶或生活平衡上容易累積疲憊。但艾菲爾指出，年底前家庭氛圍會逐步變柔和，溝通變順、誤解減少，原本壓在心上的事也可能出現明確的好結果。若之前你扛了很多責任，接下來有機會得到家人分擔或支持；情緒回穩後，也更能照顧自己，找回踏實感。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
2026年運勢爆發！專家點名「1星座」：重生的一年
下週星座運勢出爐！處女重新整理財務規劃
突破瓶頸！明年最適合跳槽的3大星座曝光
其他人也在看
今小雪「天福星」入命！ 4生肖開啟財富氣場
二十四節氣中的小雪今（22）日報到，紫微斗數老師姚本軍指出，天福星入命將帶來強大能量，並點名生肖豬、兔、牛、雞會在其影響下蒙受照顧，得天助與意外收穫，越懂珍惜與感恩，越能引動福氣在生命中流動。中天新聞網 ・ 1 天前
體會老師忙碌日常 學子奉茶道感恩
有一種愛叫做「我懂你的辛勞」，那是對老師的一分敬重，對老師無私奉獻的回饋。孩子們既然對師長有愛，就要勇敢說出口。吉隆坡慈濟國際學校全體學生，在「敬師·謝師感恩會」上，將心中對老師的感謝和愛都表達出...大愛電視 ・ 7 小時前
校事會議修正 匿名投訴不處置
「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 10 小時前
智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用
（中央社記者許秩維台北23日電）教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。中央社 ・ 3 小時前
建國科大歡慶60週年校慶 校友回娘家齊聚一堂共創校務發展新篇章
建國科技大學今年迎來創校60週年里程碑，校方於22日盛大舉辦「60週年校慶暨校友回娘家活動」，吸引歷屆畢業校友熱情返校，共同見證學校持續茁壯的成果。活動從上午揭幕儀式展開，緊接著校史回顧展、傑出校友表揚、系所成果展示與校園巡禮等多項精彩內容，讓校友們在溫馨氛圍中重溫求學時光，也感受母校近年在教學、研究與產學合作上的卓越進步。校長江金山在致詞時表示，建國科大從創校之初的技職教育基礎扎根，如今已發展成產學連結深厚、具備跨域教學能量的大學，尤其在工程、資訊、管理、設計等領域均具代表性成果。近年面對少子化浪潮，學校積極推動教育轉型、強化學生競爭力與國際視野，校務發展仍逆勢成長，這些成果都要感謝全體師生的努力，以及歷屆校友持續不斷的支持。校友總會也在活動中特別號召畢業校友返校參與，並象徵性地向學校致贈紀念禮物，代表校友對母校的情感連結與回饋心意。總會成員表示，「建國科大是我們共同的家，每位校友在不同領域發光發熱，都是建國的榮耀。看到母校在艱難的教育環境中依然展現亮眼成績，更讓我們感到與有榮焉。」校園內布置充滿濃厚的六十週年慶氛圍，各系所亦展出學生創作與專題成果，從智能機器人、創新工程設計到文創作台灣好新聞 ・ 4 小時前
桃園之光！全國高中家事類技藝競賽傳捷報 羅浮高中范窈瑄奪中餐烹飪組冠軍
在教育部主辦、桃園市教育局承辦之114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽中，來自全台的頂尖選手齊聚桃園角逐技藝巔峰。本屆賽事由中壢家商擔任執行學校，並由永平工商、啟英高中及萬能科技大學共同協辦。競賽以「萬縷青春綻異彩，匠心巧藝會桃園」為主題，選手們以扎實技術、自信風采與創意美學，展現技職教育的桃園電子報 ・ 3 小時前
柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。中央社 ・ 3 小時前
台南首座市立初中改選家長會長 陳松鉉揪「百人顧問團」助學
1946年創立、是當時原台南市第一所市立初級中學的南區大成國中，近日完成家長會長改選，長年熱心公益、投身社會服務的陳松鉉獲得推選出任家長會新龍頭，他並號召上百位各界賢達好友加入顧問團，希望從旁協助學校教育發展，為學生營造更友善、有溫度的學習環境。自由時報 ・ 2 小時前
川普會出兵？ 奈及利亞1週兩起校園綁架 315師生被擄
西非國家奈及利亞，本週發生至少2起校園綁架案，兩所宗教學校遭槍手闖入，合計綁走315名師生。因為安全理由，奈及利亞緊急關閉全國47所學校，並撤離學生。因為美國總統川普，曾指控奈及利亞發生屠殺基督徒的狀況，現在又傳出天主教學校學生被綁架，川普是否出兵奈及利亞，引起國際關注。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
耶誕樹成「福壽螺卵」 KUSO無極限卻更吸睛
耶誕節與新年將至，各公家機關也紛紛在廣場上進行裝飾，只是預期結果卻和最終目標，相差不是一星半點。台東縣府前的粉紅色耶誕樹被網友發現，遠看就像「福壽螺卵」，雖然主管單位對網友的見解有不少意見，但確實有民眾為「福壽螺卵」前往打卡，成功吸引注意力。自由時報 ・ 1 小時前
接力發射成功！淡大「淡江二型」火箭射高逾7公里
新北淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」今天清晨在抵抗強勁的東北季風下，在旭海拜研火箭發射場發射升空，且射高因為已突破訊號傳輸極限的7公里，至少高飛7公里，計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，為團隊感到驕傲。自由時報 ・ 1 小時前
「愛馬仕橘」成交通錐？ 台東縣議會前耶誕樹慘遭kuso
台東縣府前的粉紅色耶誕樹被說成「福壽螺卵」，台東縣議會前的橘色耶誕樹也沒逃過類似的命運，網友卻說「根本像隻超大交通錐」。雖議會宣稱是「愛馬仕橘」符合明年馬年，且色調高雅，但現場的橘色錐狀耶誕樹下還圍了圈正牌交通錐成了鮮明對比，不比不知道，一比嚇一跳。自由時報 ・ 1 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中央社 ・ 2 小時前
免費蔬果大放送! 排隊人龍綿延 1女疑低血糖昏倒
中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。現場可以領取 香蕉 椪柑 紅龍果 百香果 都是優質的水果。（圖／民視新聞）果菜市場大放送，要送出3千份的免費蔬果，吸引民眾大排長龍來排隊，人潮繞了一圈又一圈，長達近1公里，但排著排著，狀況出現了，一名排隊女子疑似低血糖，當場昏倒，臉色蒼白整個人無力的癱坐地上推廣在地農產品 舉辦水果發放大會 吸引民眾大排長龍。（圖／民視新聞）在一旁的是前彰化市長邱建富協助叫救護車，幫忙送醫，女子緊急送醫觀察，還好人平安無事。事情發生在彰化果菜市場，市場為了促銷推廣彰化在地優質水果，舉辦了蔬果大方送的活動，預計發放3千份，水果有香蕉、紅龍果、百香果等香甜水果，有民眾不到八點就來排隊，排隊領取的這一袋水果，價值約70-80元，民眾起大早來排隊領取，天氣涼冷，排隊民眾也得注意自身身體情況，小心安全。原文出處：彰化免費蔬果大放送！排隊人龍綿延近一公 １女子疑低血糖昏倒 更多民視新聞報導南韓男星拍攝一半「昏倒無意識」！緊急CPR送加護病房治療日男團演唱會「狂粉竟脫光應援」 離譜畫面流出！扯! 男在路中央睡1小時 手握"喪屍煙彈盒"民視影音 ・ 1 小時前
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。頒獎人西島秀俊vs.桂綸鎂：「第62屆金馬獎最佳男主角得獎的是，張震"幸福之路"。」宣布最佳男主角當下，張震用雙手摀住臉龐，難掩激動情緒，因為這是他相隔四年，再度封帝。第62屆金馬影帝張震：「我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分，電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，謝謝你們，沒有你們的努力，看不到我的表演，謝謝你們。」感謝攝影、幕後團隊，以及最愛的家人一路支持，至於最大獎最佳劇情片，則是不負眾望。第62屆金馬獎最佳男演員張震。（圖／台視提供）頒獎人廖慶松vs.李屏賓：「金馬獎最佳劇情片，得獎的是"大濛"。」第62屆金馬獲獎團隊導演陳玉勳：「我要謝謝這一次，沒有入圍的陳麒文攝影師，他是我心中比珍珠港還大的遺珠，然後也要謝謝盧立民，他也是這一屆，非常閃亮的一個遺珠，然後謝謝在天上護佑我們的，前輩前人謝謝。」講述白色恐怖歷史的電影"大濛"，橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等四座大獎，成為本屆最大贏家。演員獎部分，除了新科影帝張震、影后由中國女星范冰冰拿下，男星曾敬驊，以"我家的事"榮獲最佳最男配角，女配角則由17年磨一劍的陳雪甄，以壓倒性的15票，全票過關。電影"大濛"奪金馬4大獎。（圖／民視新聞）總統賴清德（11.21）：「我非常喜歡陳玉勳導演，用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌。」頒獎前一天，總統賴清德現身影廳、力挺國片，得獎後在第一時間更發文祝賀，稱讚"大濛"帶我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣，電影還沒正式上映，未演先轟動，口碑已經獲得滿堂彩。原文出處：電影「大濛」奪金馬４大獎成最大贏家 賴清德：讓我們重新走進台灣歷史現場 更多民視新聞報導加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上民視影音 ・ 1 小時前
烏克蘭與美國將在瑞士商談替代和平方案
烏克蘭總統澤連斯基不願直接接受美國總統特朗普提出的和平計劃。他已確定派往瑞士與美國代表進行談判的小組成員。烏克蘭的歐洲支持國家代表也將與美國進行談判。德國之聲 ・ 14 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 4 小時前
11月底還有颱風！最新路徑曝 周四防大雨
受東北季風、冷空氣影響，本周各地降溫、有雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本周菲律賓群島一帶有熱帶擾動生成，目前預估路徑將一路朝西前進，抵達南海後增強為颱風，並在周六（29日）登陸越南，雖然不會對台灣造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。中時新聞網 ・ 1 小時前
北高雄願景記者會 賴瑞隆:打造扣件晶片製造首都
南部中心／呂彥頡、蘇晟維 高雄報導要爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，繼之前發表了多場的願景記者會之後，23日來到路竹舉辦北高雄的願景記者會，賴瑞隆說未來要讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，還要提升北高雄交通與生活機能，串聯幾台南與高雄的科技走廊。民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）找來在地產業大老一起助陣，要挑戰民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，週日選擇在北高雄，發表他的北高雄願景記者會，要讓北高雄13區，從湖內、茄萣到楠梓、左營，成為科技永續移居的新都心，民進黨立委賴瑞隆說，「北高雄定位成是我們的，扣件跟晶片的製造首都，未來我們將打造，科技永續移居的一個新都心，讓北高雄更快速發展。」民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／翻攝畫面）以產業升級、交通共榮、生活移居與環境永續作為四大發展主軸，過去北高雄一直都是台灣重要的扣件產業的重要生產核心，近年來台積電進駐加持，讓北高雄加速發展，賴瑞隆喊話，讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，也要讓岡山成為高雄的副都心，主張結合新岡山車站設立新的行政中心，提升市府服務效能，賴瑞隆認為，「未來的岡山，它將會形成是一個副都心，跟生活的核心，我們讓岡山的交通和產業優勢，能夠充分的發揮，同時間我們也會打造新的行政中心，新的岡山車站多核心的服務中心，讓北高雄有一個更便利的，一個新的行政中心。」民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）要藉由北高雄的產業升級，結合交通建設與生活機能，串聯起台南與高雄的科技走廊，而賴瑞隆也說將持續發表政見，展現爭取提名的強烈決心。原文出處：爭取提名！發表北高雄願景 賴瑞隆：打造扣件晶片製造首都 更多民視新聞報導酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了民視影音 ・ 1 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前