寒冬保暖3法 預防心臟病猝發

最近大陸冷氣團報到氣溫驟降，可說是心血管疾病好發之際。根據觀察發現，每年冬季心肌梗塞、胸悶心悸就診患者明顯增加。中醫認為，寒為百病之源，天冷時血管收縮、氣血運行不暢，心臟負擔加重，如何讓身體由內而暖，中醫保暖三法成保命關鍵。

執業中醫師陳欣如表示，中醫強調，「陽氣主溫煦」，陽氣足，血脈就能流通，全身上下自然溫暖。除了穿衣保暖之外，更要從體內調整氣血循環，常見「保暖三法」包括艾灸（神闕、關元、足三里）、熱食補陽（生薑、桂枝、紅棗、羊肉湯）及溫水泡腳或拍打經絡，都能幫助手腳與末梢血管升溫。

體質寒、血瘀、心臟問題特別多。陳欣如指出，中醫說的「寒」並非單指天氣冷，而是陽氣不足、循環不暢的狀態。體質虛寒者常見怕冷、胸悶、氣短、心悸等症狀，這就是所謂「心陽虛」，若再合併飲食油膩、壓力大、情緒鬱悶，則易形成痰濁或血瘀，讓心臟循環更不順暢。

陳欣如醫師指出，從外觀上，中醫也能觀察出心臟警訊，比如臉色蒼白或發青、唇色紫暗、舌頭發黑有瘀斑。