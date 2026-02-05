寒冬出任務 小童軍化身一日孫子

寒假剛開始，農曆新年也即將到來，昨（五）日上午高雄市鳳凌複式童軍團的二十位小童軍們穿上整齊童軍制服，響應弘道老人福利基金會寒冬助老服務，走進大賣場，化身阿公阿嬤的「一日孫子」，陪伴弘道高雄服務處關懷服務的五位獨居弱勢長輩辦年貨，協助行動不便的長輩完成年節採買，為長者們增添年味。（見圖）

高齡九十歲的蘇阿嬤，因感染導致右腿截肢，平時以電動車代步；喜歡下廚的她，平日多到住家附近市場採買食材。這次辦年貨活動，阿嬤期待了許久，因為已經很久沒有到大賣場走走，面對琳瑯滿目的商品，小童軍們耐心向阿嬤一項一項說明商品細節，不識字的阿嬤笑著說：「還好有這些小孫子陪我逛，不然都不知道怎麼買了」。

六十六歲的珍珍阿嬤是弘道服務超過十年的弱勢長輩，高中時因車禍導致下半身終身癱瘓，長年以輪椅代步，儘管行動受限，阿嬤仍努力自理生活，不喜歡麻煩他人；隨著年紀漸長及骨質疏鬆狀況，去年在準備晚餐時不慎從輪椅跌落，造成大腿骨折，需要攙扶、抱起才能下床，所幸有弘道居家服務的照顧秘書提供陪就醫、沐浴與家務整理等服務，大幅減輕阿嬤生活上的不便。

弘道老人福利基金會高雄服務處陳雅芬處長表示，弘道每年歲末發起的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，透過大掃除、陪伴辦年貨、送年菜、圍爐餐等活動，讓長輩感受到節慶的溫暖。

許多獨居弱勢長輩除了有物資的需求，更是缺乏安全外出與陪伴的機會，感謝高雄市鳳凌複式童軍團的小童軍們，利用寒假時間投入志願服務，以實際行動陪伴長輩，不僅協助提重物、細心查看商品標示等，更在互動中學習同理與尊重，也更具體認識高齡與行動不便所帶來的生活挑戰，也種下從看見去改變的溫馨助老種子。

弘道基金會從宜蘭到屏東關懷服務一萬位長者，寒冬助老計畫需募集三千萬元助老經費，農曆新年將近，仍有四成募款缺口，急需社會大眾捐款支持，邀您一起挹注溫暖，弘道愛心電話○七-五五六三二二五。