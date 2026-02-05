寒冬出任務 小童軍成為雙腿癱瘓嬤的辦年貨小助手

鳳凌複式童軍團小童軍化身「一日孫子」，陪伴阿公阿嬤採買辦年貨。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

農曆新年即屆，高雄市鳳凌複式童軍團二十名小童軍，五日響應弘道老人福利基金會寒冬助老服務，化身阿公阿嬤的「一日孫子」，陪伴弘道高雄服務處關懷服務的五名獨居弱勢長輩辦年貨，過程中小童軍除理解長輩生活上的不便外，也增添不少笑聲與熱鬧氣氛的年味。

六十六歲的珍珍阿嬤，高中時因車禍導致下半身終身癱瘓，長年以輪椅代步，儘管行動受限，阿嬤仍努力自理生活，不喜歡麻煩他人，所幸有弘道居家服務的照顧秘書提供陪就醫、沐浴與家務整理等服務，十年來大幅減輕阿嬤生活上的不便。

廣告 廣告

這次辦年貨活動，透過陪伴購物，小童軍們也更貼近了解行動不便長輩的真實生活，年貨不是大魚大肉，而是能久放、實用的日常所需。

高齡九十歲的蘇阿嬤，面對琳瑯滿目的商品，小童軍們耐心向阿嬤一項一項說明商品細節，不識字的阿嬤笑著說「還好有這些小孫子陪我逛，不然都不知道怎麼買了！」

弘道高雄服務處陳雅芬處長表示，感謝高雄市鳳凌複式童軍團的小童軍們，利用寒假時間投入志願服務，以實際行動陪伴長輩，不僅協助提重物、細心查看商品標示等，更在互動中學習同理與尊重，也更具體認識高齡與行動不便所帶來的生活挑戰，也種下從看見去改變的溫馨助老種子。