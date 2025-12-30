寒冬助老大使Ella陳嘉樺化身一日廚孫陪獨老圍爐 籲用愛幫助角落孤老人

獨居弱勢長者，就像隱藏在社會角落的孤老人。你我習以為常的溫飽與年節歡愉，對他們而言，卻是難以企及的夢想。

90歲的瓊姿阿嬤個性活潑開朗，60多歲退休後便加入弘道內湖志工站，用熱情陪伴長者走過孤單歲月。每逢活動，她還會親手烹煮拿手的素食炒米粉和十全大補湯，溫暖每個人的胃。隨著年歲漸長，阿嬤不再擔任志工，但弘道仍持續邀請她參與活動。然而五年前，與她同住的先生與大女兒相繼離世，椎心之痛讓她陷入悲傷。曾經照顧別人的阿嬤，這時成了需要被關懷的對象。所幸在信仰及弘道社工、志工的陪伴鼓勵下，參與據點活動後，阿嬤逐漸走出喪親之痛，重新找回生活的力量。

ELLA陳嘉樺協助切菜備料，協助瓊姿阿嬤烹飪素炒米粉

這天，弘道邀請瓊姿阿嬤重現自己的拿手料理，寒冬助老公益大使ELLA陳嘉樺則化身一日廚孫，協助阿嬤完成美味佳餚，只見ELLA依著阿嬤解說，切著高麗菜、香菇、紅蘿蔔、豆腐等食材，並拿起鏟子將食材一一下到鍋裡烹炒，真的就像祖孫在廚房忙著一樣，說說笑笑間，空氣中瀰漫了濃郁的香氣。而為了讓長輩提前圍爐、感受年節氣氛，弘道還特別準備了古早味刈菜雞湯，邀請服務多年失明的84歲秀鑾阿嬤一同品嚐，這是她多年來最思念的年菜滋味。同時，也邀請過往鮮少在家中圍爐的81歲吳錦阿嬤加入，共享家的幸福味道。滿滿一桌的美味佳餚，加上瓊姿阿嬤的拿手好菜，Ella、弘道執行長李若綺與社工們就像家中的兒孫，陪伴著三位長輩圍爐，希望行動能化作溫暖的力量，成為趕走長輩孤寂的強大暖流。

ELLA與獨居弱勢長輩一起圍爐，提早感受年節氛圍

連續八年擔任公益大使的ELLA陳嘉樺也分享，每次參與服務，都會看到弘道不僅關懷獨居弱勢長輩，更貼心觀察、了解他們的個別需求，真切陪伴他們面對生活，這讓我非常感動，感謝每一位支持弘道助老服務的愛心民眾，因為有你，角落孤老人不再孤單無助。

弘道老人福利基金會每到歲末寒冬皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供長者除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務，以及一整年的關懷服務，今年持續延續「發現角落孤老人」主題，將長者年邁退化、孤獨落寞的處境轉化為可愛的「角落孤老人」虛擬角色。期待透過這些角色，希望引起社會大眾的注意，看見角落孤老人真實存在於你我身邊，靜靜等待一份關懷與陪伴。

