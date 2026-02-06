寒冬助老！助中風翁更換熱水器 暖心服務安心過冬

弘道老人福利基金會每到歲末發起「寒冬助老」的「除舊佈新」服務中，協助汰換所需物品與檢視用電安全，讓長者能安心過冬。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

氣象局預報周末將有低溫寒流來襲，須要留意保暖避免失溫或引發心血管疾病危害健康。 弘道老人福利基金會每到歲末發起「寒冬助老」的「除舊佈新」服務中，協助汰換所需物品與檢視用電安全，讓長者能安心過冬。寒流來襲前，弘道即幫助宜蘭住在鐵皮屋中中風的阿銘大哥（化名）汰換故障熱水器和生鏽瓦斯桶，讓他在寒冬中能洗個安全的熱水澡。

獨居在宜蘭老舊鐵皮屋的56歲阿銘大哥，中風多年導致右側肢體無力，右腳僅能拖步行走。行動緩慢的他，日常生活僅能以左手協助，在原服務單位轉介下，開始由弘道基金會提供長照服務，照顧體力漸衰的阿銘大哥日常生活。弘道個管員訪視過程中發現，搭建在老舊鐵皮屋外的簡單浴廁旁，熱水器早已壞掉無法使用，一旁瓦斯桶更已生鏽斑駁不堪，大哥夏天洗冷水澡，冬天僅能以擦澡方式度過或是搭乘公車前往公部門提供弱勢的沐浴空間洗澡，這景況不僅讓他長期面臨基本的生活與衛生的困難，更隱藏居住安全風險。

修繕當天由弘道個管員帶著弘道辦公室的二手熱水器，並在村長的協助下，連結在地資源，如聯絡瓦斯桶廠商和水電師傅協助修繕等等，順利更換完成後，讓他終能在寒冬裡再次洗個安全又暖呼呼的熱水澡。阿銘大哥說，熱水器可以正常使用後，才能安心的好好洗熱水澡，看見這麼多人為我的生活設想，真的感動到不知道該說什麼，很感謝大家的幫忙。

弘道老人福利基金會副執行長劉佳盈表示，氣溫驟降的低溫寒流來襲，需要關心家中長者是否有做好保暖外，更要留意家中用電的安全，尤其是老舊破損的電線、延長線，還有電器用品如何安全使用插座等等，都是寒冬中需要特別關心留意之處。捐款可洽弘道老人福利基金會官網。

