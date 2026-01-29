寒冬助老 賴清德深入台中山區陪圍爐 百歲魔術爺 九旬嬤紅龜粿為獨老添年味

賴清德總統致贈長者營養品、保暖圍巾和總統府帽子、保溫杯，陪伴88歲邱阿公(右3)、百歲波球爺爺(右2)、83歲祖蔭奶奶(左3)暖過冬。（圖/弘道老人福利基金會提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台灣正式邁入65歲以上人口占比超過20%的超高齡社會，賴清德總統持續以實際行動關懷長者。農曆春節前夕、冷氣團接連來襲之際，賴總統於今（29）日參與弘道老人福利基金會「寒冬助老」服務，深入台中山區，前往因家庭變故而獨居的88歲邱阿公家中陪伴圍爐，為寒冬中的獨居長輩送上溫暖與祝福。

83歲祖蔭奶奶(左1)教授賴清德總統製作喜氣紅龜粿，總統分享以前年節也會跟媽媽一起做粿，今陪伴邱阿公(右1)重溫兒時過年做粿記憶，也送上新年祝福。（圖/弘道老人福利基金會提供）

此次圍爐特別邀請百歲「魔術爺爺」鍾波球，以及83歲熱愛料理的周林祖蔭奶奶一同參與，透過魔術表演與製作紅龜粿，展現高齡長者依然保有學習力與行動力。賴總統也呼籲社會大眾在低溫來襲時，多關心身邊的長者，攜手為獨居、弱勢長輩打造溫馨有活力的高齡友善社會。

賴清德總統為獨居山中的邱阿公(左2)家貼上新年祝福春聯。（圖/弘道老人福利基金會提供）

家庭變故失去至親 88歲獨居山中長者感動總統到家圍爐

獨居弱勢長者往往隱身於社會角落，習以為常的年節團聚與親友關懷，對他們而言卻得來不易。88歲的邱阿公因家庭變故失去果園，妻兒相繼離世，所幸新地主無償提供平房居住，讓他得以安身山中，日常僅靠社會補助維生，生活清寂。

弘道老人福利基金會於6年前得知邱阿公獨自照顧病妻後，便持續提供生活物資與關懷服務，志工定期上山陪伴聊天、連結所需資源，也陪著阿公走過喪妻之痛。每逢傳統節慶或生日時，弘道都會送上祝福與應景美食，逐步陪伴阿公走出孤寂。今年寒冬助老服務中，除舊布新為家中大掃除外，也修繕更新抽水馬桶、洗手台、燈管與老舊瓦斯爐台，讓阿公能安心在地生活。

得知賴總統將親自到家圍爐，邱阿公感動不已，直說這是求之不得的驚喜，對總統的關心深表感謝，也備感振奮。

賴清德總統今29日前往台中山區陪伴88歲邱三郎阿公、百歲鍾波球爺爺、83歲祖蔭阿嬤圍爐，提早歡慶新年。（圖/弘道老人福利基金會提供）

百歲魔術、紅龜粿傳福氣 看見高齡長者的活力與價值

29日中午，賴總統在弘道董事長王乃弘陪同下，前往邱阿公住處向長輩拜早年，並致贈營養品、保暖圍巾及總統府紀念帽、保溫杯，陪伴長者暖心過冬。

百歲的鍾波球爺爺，退休後鑽研魔術，至今已能表演上百種魔術，並擔任弘道「不老夢想」真人圖書長者，分享人生故事。當天鍾爺爺特別演出「神仙賜福」，並致贈親手繪製的「馬年行大運」畫作，祝福總統新年順利。

隨後，賴總統也在83歲祖蔭奶奶的指導下，穿上圍裙親手製作紅龜粿。祖蔭奶奶為弘道日照服務長輩，透過料理活動發揮專長、延緩退化，也從中獲得成就感。紅龜粿象徵喜氣與祝福，為圍爐現場增添濃濃年味。

圍爐餐席間，百歲鍾波球爺爺開心能在賴清德總統面前，表演拿手魔術，展現百歲的學習活力。（圖/弘道老人福利基金會提供）

總統呼籲寒冬助老 攜手溫暖獨居長輩

圍爐席間，賴總統舉杯向長輩拜年，並貼心夾取軟嫩、營養的年菜佳餚。鍾波球爺爺再度獻上拿手魔術「釣魚高手」，精湛手法讓全場驚呼連連。邱阿公感性表示，感謝大家讓安靜的家裡變得熱鬧，吃進去的不只是美食，更是滿滿的溫暖與感動。

百歲鍾波球爺爺(左2)表演【神仙賜福】賀年魔術，從空盒中變出一幅親繪的畫作，祝福賴總統馬年行大運。（圖/弘道老人福利基金會提供）

弘道董事長王乃弘表示，這是賴總統第五度在農曆年前陪伴弘道服務的獨居長輩圍爐。台灣已邁入超高齡社會，感謝政府與民間攜手合作，讓長者能擁有安心、精彩的老後生活。

弘道也指出，今年「寒冬助老 刻不容緩」計畫募款尚缺四成，邀請社會大眾一同響應，以實際行動將溫暖與祝福送到長輩家中，陪伴獨居弱勢長者度過寒冬、迎接新年。