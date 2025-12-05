寒冬吃鍋保暖卻變胖！營養師：4招聰明進補





寒冬怎麼可以少了吃火鍋和攝取營養美味的各式進補料理，但是保暖同時卻又擔心卡路里超標，體重健康大失控！

避免高熱量飲食

營養師珊珊透過粉專「愛健康營養師 珊珊」分享冬日進食暖身不變胖的方法，建議儘量避免「4種高熱量地雷飲食」：

麻油麵線： 由碳水和脂肪組合而成，一盤熱量高達450大卡。

高鈉湯底：麻油雞、藥膳鍋或羊肉爐等，冬天常見進補鍋底，鈉含量往往超標。

超量油脂： 常用麻油、高脂肪肉類爆香入菜，大幅提升整體油脂含量。

各式加工品與高脂肪肉品：吃鍋進補的各式配料（高脂肪含量的肉片更要小心）

4招聰明進補

珊珊營養師也針對這些暗藏熱量陷阱飲食，提供「4招聰明進補」策略，希望大家可以吃得美味營養又健康：

原型食物為主： 避免火鍋料等加工品，以原型肉類、蔬菜為主較佳。

大量蔬菜平衡：選擇葉菜、菇類、木耳等蔬菜類，不僅能幫助增加飽足感，也能穩定餐後血糖。

注意酒精含量： 有加酒類的料理熱量會更高，盡量少吃或少量添加即可。

湯底淺嚐即可：含高鈉、高油脂的湯容易讓熱量爆表，建議少喝淺嚐即可。

珊珊營養師也提醒，三餐飲食份量控制的內容：「如果晚餐吃大餐，建議當天早、中餐稍微清爽一些，避免三餐都偏油、重口味」，降低過量油脂對健康帶來的影響：「用對方法好好享受食物帶來的溫度與幸福感，不用和體態控制站在對立面」。歡迎大家和朋友分享聰明進食法，一起吃的快樂又安心。

