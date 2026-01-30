寒冬困基輔 一周停火換喘息

極寒與停電，重創烏克蘭首都基輔，數百萬人受影響，甚至另一波極端低溫又將到來。美國總統川普表示，已要求俄羅斯總統普亭、對基輔等城市暫停開火一周。

志工們在學校食堂分發食物，讓飽受斷電之苦的居民有一頓溫飽。

志工：「我會激勵自己，事情並沒有想像中那麼糟，你需要心中一絲火花，保持自己溫暖，而當你擁有這股火花時，它也會溫暖周圍的人，這真的很有效。」

因俄羅斯持續鎖定能源設施發動攻擊，烏克蘭首都基輔正在度過開戰以來最艱難的冬天。多座發電廠被冰雪覆蓋，內部管線甚至結滿冰柱，機具停擺，數百萬市民每天面臨長達17小時的斷電。

面對未來幾天可能降到攝氏零下30度的極端寒流，美國總統川普宣稱，他在這場能源危機中取得了關鍵進展。

美國總統 川普：「我親自請求普亭總統在這一周，不要向基輔及各地城鎮開火，而他答應了。」

但俄方對這份「口頭協議」持保留態度。

克里姆林宮發言人：「我目前無法對此發表評論。」

儘管分歧仍在，俄羅斯、烏克蘭與美國預計周日重啟三方會議，外界關注是否能為能源安全與停火談判帶來突破。在此之前，極寒天氣與受損的能源系統，仍持續考驗烏克蘭城市的承受能力。

