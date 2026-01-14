寒冬圍爐千人饗宴恐縮水 張雪如盼大眾伸出援手 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

農曆春節將至，為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，快樂天堂基金會預定在今年1月25日，於彰化縣社頭果菜市場隆重舉辦第12屆「寒冬圍爐，千人饗宴」公益活動，邀請彰化縣低收入戶、貧困獨居老人、街友及邊緣戶，社會機構共襄盛舉，預計現場席開300桌，招待約3000位弱勢朋友；但董事長張雪如坦言，受經濟景氣低迷影響，目前活動經費仍有約200萬元的巨大缺口，呼籲大眾伸出援手。

「往年到這時候經費差不多都到位，今年卻只籌到一半，真的煩惱睡不著。」張雪如表示，今年景氣下滑，募款速度明顯變慢，今年可能縮水辦250桌。

張雪如也代表基金會，感謝員榮醫療體系雪中炭，率先認捐30桌，另有小額捐款進來，認捐桌次緩慢增加中，圍爐晚會將送贈禮券、電視等摸彩品、紀念品，需要社會各界善心人士與企業的愛心捐助。目前善款缺口逾200萬元，若達不到預期目標，禮券金額可能無法像去年每人200元，至於減多少要看捐款狀況。

快樂天堂基金會已連續12年舉辦千人圍爐，是彰化重要歲末公益盛事，服務對象涵蓋彰化、台中、南投等地獨居長輩、街友、低收入戶及邊緣戶。快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如曾任民眾黨彰化縣黨部主委，4年前邀請當時黨主席柯文哲參與，柯文哲曾表示，歲末年終幫助弱勢民眾圍爐、過年，很有意義，他希望各界共襄盛舉，也勉勵張雪如繼續加油。

本次活動共動員近600位慈善會志工隊志工，從場地佈置、引導入席、餐點服務到貼心陪伴，全程投入服務弱勢受贈戶。志工們以實際行動傳遞關懷，讓每位到場者都能感受到尊重與溫暖。

照片來源：取自張雪如臉書

