寒冬圍爐千人饗宴活動期盼各界人士共襄盛舉

快樂天堂基金會主辦的寒冬圍爐千人饗宴活動期盼各界人士共襄盛舉。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

由快樂天堂基金會結合多個慈善團體辦理的寒冬圍爐千人饗宴活動，今年已邁入第十二個年頭，基金會董事長張雪如說，十一年來已服務超過二萬個以上弱勢者，今年將在二十五日假社頭果菜市場舉辦，由於報名相當踴躍，預計席開三百桌，約有三千人參與，張雪如期盼各界善心人士共襄盛舉，一起為弱勢族群送暖。

也是彰化縣議員的張雪如說，這活動共有三十多個社福、慈善團體、近六百名志工參與，邀請台中、彰化、南投三個縣市的低收入戶、身心障礙者、獨居老人、街友、邊緣戶等弱勢者齊聚在一起圍爐，讓他們感受社會各界的溫暖與愛心。

張雪如說，吃團圓飯對這些人來說，就像遙不可及的夢想，她自二0一四年起連續十一年，整合各界資源，舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，辦理的桌數逐年增加，從第一年的一百五十桌，到現在已經三百桌都坐不下了。

從第一年開始就力挺不斷的員榮醫療體系，今年也率先認了三十桌，每桌五千元，該院是地區醫院，總院長張克士一直關懷在地弱勢者，善盡社會責任，呼籲善心人士一起來做善事。

張雪如表示，每年開放登記都湧入大批民眾排隊守候，這次預計席開三百桌，相對的，所需的志工及費用也一年比一年龐大，但基金會仍然繼續努力，堅持每一年都要舉辦，視貧如親，每一位來圍爐的都如同親人，希望各界共襄盛舉，一起來守護他們，陪他們提前過一個溫馨的年。