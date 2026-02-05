寒冬圍爐溫情團圓 新竹榮服處認養人與學子「相見歡」

新竹榮民服務處五日盛大舉辦相見歡暨圍爐活動，邀請長期默默付出的「認養人」、受助榮民學子及榮民眷長輩共聚一堂，並頒發學子獎學金。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

歲末寒冬、年節將至，新竹榮民服務處五日盛大舉辦「迎春納福團圓宴」相見歡暨圍爐活動，邀請長期默默付出的「認養人」、受助榮民學子及榮民眷長輩共聚一堂，在暖心的飯菜香中，不僅有跨世代的歡笑對談，更有受助學子成長後的感恩告白，現場洋溢著如家人般的濃厚情誼。

活動由學子及新竹榮民服務處工作夥伴的團體表演拉開序幕，展現自信與活力，其中，吳同學的個人演出更贏得滿堂彩，讓長期支持的認養人們親眼看見，這份愛心已轉化為孩子成長的養分。最令人動容的是，一名已就業的學子特別返鄉獻唱，他感性分享：「因為有認養人的陪伴，我才能無後顧之憂地完成學業。」他並承諾未來將延續這份愛心回饋社會，體現了「善的循環」。

現場最令人動容的一幕，是已順利完成學業並在北部穩定就業的畢業學子，特地於春節前夕返鄉，以幾首深情歌曲獻給守護他多年的認養人。他感性地說：「因為有您們的支持，我才能挺直腰桿完成夢想。未來，我也要成為傳遞光亮的人。」這番告白，具體呈現了愛在世代間流動的力量。

為了傳達對善心人士與長輩的敬意，活動特別安排了「瑞馬迎春、感恩上菜秀」。由鞠宗顯處長帶領同仁及學子，親手將象徵團圓的首道佳餚端上桌，這份別開生面的驚喜，不僅溫暖了長輩及認養人的心，也象徵著榮服處將服務送到每位榮民眷手中的承諾與熱忱。

鞠宗顯表示，榮民學子認養計畫在完全沒有公務預算的支援下，全賴社會各界長期慷慨襄助，此次活動，特別感謝新竹市政府、榮民榮眷基金會、欣桃天然氣、新竹縣中央軍事院校校友會及龍湖宴會館等單位，他們不分彼此、慷慨解囊，織就出一張堅實的社會安全網，成為榮民眷與學子最堅強的後盾。

鞠宗顯感性強調，每一分認養金，都是孩子翻轉未來的契機。看到學子從受助到自立、甚至懂得回饋，正是社會「善的循環」最美好的實踐。他也呼籲大眾，期盼更多善心力量加入認養行列，讓這份愛心不因寒冬而中斷，攜手打造一個充滿溫暖與希望的共好社會。