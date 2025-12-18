寒冬執勤不凍手 宏恩眼鏡致贈手套暖進彰警心

宏恩眼鏡致贈的防寒手套，除具備良好保暖效果外，大幅提升員警勤務便利性與效率。（記者方一成攝）

▲宏恩眼鏡致贈的防寒手套，除具備良好保暖效果外，大幅提升員警勤務便利性與效率。（記者方一成攝）

為關懷基層警察外勤同仁執勤辛勞，深耕在地、長期熱心公益的宏恩眼鏡，致贈彰化分局外勤同仁每人一雙防寒手套，以實際行動支持第一線警力，為在寒冷天氣中堅守崗位的員警，送上溫暖與關懷。

彰化分局今（十八）日表示，警察外勤同仁，需長時間在外執行巡邏、交通疏導及處理事故，尤其清晨、深夜及寒流來襲時，低溫環境對執勤安全與身體健康皆是一大考驗。此次宏恩眼鏡致贈的防寒手套，除具備良好保暖效果外，戴上後仍能流暢觸控操作手機及警用行動載具，讓同仁在執勤過程中無須脫戴手套，即可完成查詢資料與勤務回報，大幅提升勤務便利性與效率。

廣告 廣告

當外勤同仁拿到防寒手套後直呼「真的很實用！」不少人一邊試戴、一邊實際操作警用行動載具，發現即使戴著手套也能順利觸控使用，直說對於冬天值勤幫助很大。有同仁笑說，寒流來時最怕手凍到不靈活，這雙手套不只保暖，還能兼顧工作需求，讓人感受到滿滿的貼心與支持，也對宏恩眼鏡的暖心善舉表達由衷感謝。

彰化分局分局長林英煌表示，基層警力是守護社會治安的重要力量，外勤同仁無論風雨寒暑，始終堅守崗位、第一時間投入勤務。宏恩眼鏡此次貼心選擇兼顧實用性與勤務需求的防寒裝備，不僅照顧到同仁的身體健康，也實際回應第一線執勤所需，充分展現企業關懷社會、支持警政工作的用心。