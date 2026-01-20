寒冬大出擊! 俄300架無人機、飛彈齊發 血洗烏克蘭 基輔陷供暖危機

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯近日對烏克蘭發動新一輪大規模空襲，動用大量彈道飛彈、巡航飛彈及超過 300 架攻擊型無人機，造成全國多個地區受創，其中以首都基輔情況最為嚴峻，大量住宅大樓目前無法供應暖氣。 圖:翻攝自X帳號@ZelenskyyUa

澤連斯基透過 X 指出，基輔及其周邊地區，以及文尼察、第聶伯羅、敖德薩、扎波羅熱、波爾塔瓦、蘇梅等多地均遭到攻擊。烏克蘭國家緊急服務部門、維修人員與相關單位已全面投入救援與修復作業。他強調，烏軍防空部隊成功攔截大量來襲目標，而就在空襲發生前一天，烏克蘭才剛接收急需的防空飛彈，對於降低損害發揮關鍵作用。

澤連斯基呼籲國際社會持續提供防空支援，指出「愛國者」飛彈、NASAMS 等防空系統的彈藥對保護平民生命至關重要。他並宣布將召開特別能源協調會議，評估此次攻擊對能源系統的影響，並盤點恢復電力、供暖與供水所需的資源。

根據烏克蘭能源公司 DTEK 通報，其位於敖德薩的能源設施在夜間襲擊中遭到「嚴重破壞」。哈爾科夫市長亦表示，當地一處關鍵基礎設施在遭俄羅斯飛彈攻擊後損毀嚴重。烏克蘭能源部長則警告，俄方可能正準備對維繫核電廠運作的能源設施發動攻擊，相關情況已通報國際原子能總署（IAEA）。

IAEA 方面證實，330 千伏的費羅斯普拉夫納-1 備用輸電線路已重新連接扎波羅熱核電廠，以確保電力供應穩定。另一方面，俄羅斯國防部透過《俄新社》宣稱，俄軍已奪取烏克蘭東部新巴甫利夫卡地區。

在外交與軍事動向方面，澤連斯基宣布將進一步升級防空體系，並任命新的空軍副司令，以因應俄軍持續空襲。X 帳號 @__Inty__ 指出，俄羅斯總統普丁的特別代表德米特里耶夫（Dmitriev）本週將前往達沃斯，與美國代表團成員會面。此外，英國已任命新的北約與歐盟軍事代表，捷克內閣則決定不向烏克蘭出售 L-159 戰機。普丁同時召開俄羅斯安全委員會會議，討論相關安全議題。

在民生支援方面，烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫表示，未來數日內，烏克蘭將自義大利接收一批供熱設備，以協助受空襲影響最嚴重的地區。首批援助將包括 78 台工業鍋爐，總裝置容量達 116.5 兆瓦；第二階段計畫將在未來六個月內進行，屆時還將再接收 300 多台鍋爐，總裝置容量約 806 兆瓦。

澤連斯基強調，面對持續攻擊，所有政府機構與能源部門人員必須留在國內、堅守崗位，協助穩定局勢。他呼籲國際社會不要對俄羅斯的行動保持沉默，並重申防空能力是保護烏克蘭人民生命的最後防線。

