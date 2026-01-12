寒冬天天洗澡是傻子！醫揭「最佳頻率、時間」：超過害胸悶、缺血

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，在乾冷的冬季，大多數人可2～3天洗一次澡，洗澡時間則應在5～10分鐘。（示意圖／pixabay）

進入冬天，大陸冷氣團一波波來襲，許多人洗完澡後常覺皮膚乾癢。醫師黃軒表示，天冷若太常洗澡、太用力搓洗，會破壞皮膚的皮脂膜，導致皮膚搔癢、脫屑，出現「缺脂性皮炎」。他表示，在乾冷的冬季，大多數人可2～3天洗一次澡；洗澡時間應在5～10分鐘，泡澡則最好不要超過 20 分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至出現胸悶或供血不足的情況。

胸腔暨重症專科醫師在其臉書表示，冬天天氣寒冷，人體因為出汗少、皮脂分泌減少，使皮膚的天然屏障更易受損。若洗澡太頻繁、用力搓洗，或使用清潔力過強的沐浴產品，會破壞皮膚表層的皮脂膜。

廣告 廣告

此外，有些人則是因為缺脂性皮炎(又名乏脂性濕疹、老年性搔癢症或冬季型搔癢症)。這是一種慢性、復發性的皮膚疾病，尤其好發於女性與老年人。此病的主因與皮脂分泌減少、皮膚屏障功能受損密切相關。

至於避免冬天洗澡後的乾癢，黃軒提供3個建議：

1. 控制洗澡時間與水溫

不要洗太久、搓太狠，水溫也不宜過高。水溫不宜超過40度，以免皮膚角質層受損，導致乾癢等症狀。

冬天洗澡時間應在5～10分鐘，泡澡最好不要超過20分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至胸悶或供血不足。

2. 選擇溫和的清潔產品

皮膚較乾燥的人群應避免使用清潔力過強的皂基沐浴乳，改選擇滋潤型、溫和型沐浴露。若每天洗澡，有時甚至不需使用沐浴乳，只用清水沖洗即可。

3. 洗完澡後立即保濕

多項研究指出，使用身體乳液（如含有甘油、尿素或神經醯胺成分的產品）能有效緩解皮膚乾燥及瘙癢。這些乳液建議在洗完澡後3分鐘內，趁皮膚仍濕潤時立即塗抹，效果最佳。

4. 減少洗澡頻率

在乾冷的冬季，大多數人可以每 2～3 天洗一次澡，特別是高風險族群。若因運動或其他原因，仍然需要每天洗澡，但也應注意縮短洗澡時間，且及時保濕。

更多三立新聞網報導

都錯了！運動後鐵腿 ≠ 練得好 醫揭「驚人真相」：不聽虐爆腎臟

說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明

他手搖飲連喝2個月 被「貼心問1句」再也不去！網懂：犯大忌

立院排審「未來帳戶」普惠式發錢 石崇良憂後果：造成資源排擠

