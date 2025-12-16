寒冬好發季 3族群容易出現耳鳴
冬天天冷、日夜溫差大，血管容易收縮及循環變差，是耳鳴好發季節。中醫師林庭竹說，慢性病、三高及免疫疾病族群尤其容易發生耳鳴；天冷感冒及過敏機率增加，也易引起鼻黏膜充血、耳咽管不平衡，進而產生耳鳴。
耳鳴症狀是從耳朵到腦部任何一個通道，包括外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質出現問題而引發。耳鳴又分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或晚上聲音較大，突發或漸進式，與運動姿勢改變有無相關等。臨床約9成耳鳴患者，同時伴隨聽力下降，可能疾病為外耳道耳屎阻塞、中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性、鼻咽癌等。
耳鳴原因，包括外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調等。林庭竹說，緩解耳鳴時需找出原因加以治療，建議應控制慢性病，若有感冒及感染應先治療，並遠離環境噪音及少使用耳機及開過大音量，若有失眠及精神緊繃，可搭配運動，促進氣血循環、維持正常作息及舒緩壓力。
林庭竹指出，為緩解耳鳴，平時可多按摩穴位，通過耳朵的經絡、穴位非常多，如三焦經、小腸經、膽經等，著重後頸及耳朵附近的循環，如項部枕骨下凹陷處的「風池穴」，以及頸後髮際線下、正中往外大約一橫指處的「天柱穴」。 或將手搓熱，由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓100下，有助緩解耳鳴症狀。
以耳鳴種類治療來說，中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起的耳鳴，可以使用「荊芥連翹湯加蒼耳散」緩解症狀；三高代謝性疾病、梅尼爾氏症的耳鳴，可用「半夏白朮天麻湯加減」；中老年耳鳴、更年期後耳鳴、長期熬夜、過勞工時長者，可用「杞菊地黃丸加減」，重要的是出現耳鳴症狀時應盡速就醫。
