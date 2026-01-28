寒冬守護不打烊 林口警暖心協助迷失長者

林口警方巡邏行經泰山區，發現胡姓老婦跌倒無法自行起身，將其攙扶至安全處所並給予熱飲。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

林口警分局近日2起員警主動關懷弱勢民眾案件，分別協助身障迷失長者返家，及於深夜寒冬關懷老婦，展現警方守護民眾安全、溫暖服務的正向形象。

林口警分局指出，114年12月27日10時許，員警接獲民眾至所求助，表示其尤姓妻智能退化且行動不便，於輔大醫院就醫過程中自行離開找不到人，因擔心其人身安全，遂請求警方協助。員警獲報後，立即前往醫院調閱監視器畫面，並沿周邊道路積極搜尋，最終於新莊區發現尤婦，員警隨即協助將其安全護送返家，與家屬團聚。

林口警分局提到，另於115年1月7日凌晨0時48分許，員警執行巡邏勤務時，於泰山區泰林路二段公車站旁，發現一名老婦深夜獨自坐在人行道上。經了解，該名胡姓老婦因跌倒無法自行起身，且身旁無親屬可即時照顧。員警將其攙扶至安全處所，並考量深夜低溫，主動購買熱飲供其取暖，同時通報社政單位協助後續安置事宜，胡婦對警方雪中送炭的關懷之舉深表感激。

林口警分局表示，員警執勤時能主動發掘民眾需求、即時伸出援手，展現警察為民服務的核心價值，對提升警察整體形象具有正面助益，足為同仁學習表率。