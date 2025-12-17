寒冬守護暖人心 彰化眼鏡行業者捐375副戰略手套給警察

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為守護寒冬中辛苦巡邏的員警，彰化市眼鏡行業者陳孫武今（17）日捐贈375副具保暖、防風、防滑功能的「戰略手套」給彰化警分局，員警們試戴後紛紛直呼暖心，現場洋溢感謝與溫馨氣息。

冬日清晨，彰化市氣溫驟降，警用機車上的員警仍堅守崗位，雙手直接暴露在寒風中。今天上午，彰化市眼鏡行業者陳孫武特地前往彰化警分局，將精心挑選的375副「戰略手套」捐贈給前線員警。分局長林英煌親自代表受贈，並向陳孫武表達感謝。

陳孫武表示，近來天氣變冷，尤其是清晨與夜晚巡邏時，員警的雙手容易受凍。一次偶然的觀察，他看到員警騎車巡邏時雙手緊握把手，卻仍遭受寒風侵襲，心中感到不捨。他說：「警察是民眾的第一道安全防線，寒冷的天氣更需要溫暖的支持。希望這些手套能讓他們在冬天執勤時，手不再被凍到。」

冷風中的守護者，也有人在意，彰化市眼鏡行業者陳孫武捐出375副戰略手套，給前線巡邏的員警溫暖與關懷。（記者陳雅芳攝）

現場，員警們迫不及待試戴手套，有人邊笑邊說：「戴上之後手暖暖的，騎車巡邏更安心了！」分局長林英煌指出，這批手套具保暖、防風、防滑功能，非常適合長時間騎乘警用機車巡邏。他補充說，手套手掌部分設計有密集小顆粒，員警戴著手套仍能方便操作手機或翻閱公文，不影響日常執勤。

此次捐贈行動，不僅提供員警實際的保暖保障，也傳遞了社會對第一線警察的關懷與支持。林英煌表示，冬季執勤困難多，但有民眾的關心與鼓勵，員警更有動力守護社會安全，讓寒風中的巡邏多了一份溫暖與踏實。