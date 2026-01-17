寒冬守護迷途長者 暖警關懷助返家中

圖說：基隆市第一分局忠二路派出所警員蔡萬融、蕭丞軒。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局忠二路派出所於115年1月16日接獲報案，稱轄區獅球路附近有一名陳姓長者在該處徘徊，警員蔡萬融、蕭丞軒獲報後立即趕赴現場。

員警到達現場了解後，該長者疑似患有失智症狀且已在此處徘徊許久，且忘記住家地址及家人聯繫方式，故警方擔心其安危故將婦人帶返所照護，隨後在警方積極查詢相關資料後，順利聯繫婦人之家屬，便立即通知其家屬前往派出所接送婦人返家休息，家屬至所後表示非常感謝警方的積極協助。

警方呼籲，家中長輩如患有失智症狀，應避免讓其單獨外出，尤近日天氣寒冷，身體較為虛弱之長者更容易發生身體不適等狀況，建議可至市府社會處申請防走失愛心手鍊，萬一其不慎走失時，以利警方可於第一時間查證身分並協助返家。