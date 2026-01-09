寒冬將至 朱珍瑤議員攜手大訊科技舉辦寒冬送暖活動 溫暖八德每一處角落

MEITU 20260109 165213670

【民眾網編輯方笙楠桃園報導】桃園市議員朱珍瑤1月9日攜手八德在地企業「大訊科技」，共同舉辦寒冬送暖活動。現場發放愛心物資，更希望能透過實質的行動，在寒流來襲之際，讓愛心在八德區遍地開花。

大訊科技表示，大訊科技深耕八德已邁入28年，致力於科技產業的創新與發展，專注且致力於開發高階伺服器、人工智慧、物聯網等客製化方案，並獲得2024年天下雜誌評選為全國成長最快前10大企業及2025國貿署出進口績優廠商認證標章；企業成長的同時更長期關注在地公益，此次很高興能與議員朱珍瑤共同舉辦愛心活動，將企業資源轉化為實際的愛心行動。這不僅是履行企業社會責任（CSR），更希望透過這樣的拋磚引玉，帶動更多企業夥伴關注在地弱勢需求，展現大訊科技與八德共好的企業精神。

桃園市議員朱珍瑤表示，照顧弱勢一直是她責無旁貸的使命，關懷不能只是一次性的活動，更需要長期的陪伴與支持，就如自己長期堅持開辦的「弱勢學童寒暑假課輔班」，確保弱勢家庭的孩子寒暑假期間，依然能有安全的學習環境，不因經濟弱勢而輸在起跑點。

朱珍瑤表示，近年來基層經濟環境惡化，社會上出現許多在貧窮邊緣的「近貧族」，因為些微的資格差距，被中央僵化的貧窮線排除在官方社福大門之外，一旦遭遇突發變故求助無門，很容易成為社會安全網接不住的隱憂。因此，本次活動特別「不限制領取身分別」，只要生活真的有難處、有需求的民眾都能領取，讓物資真正送到最需要的人手中。