寒冬居家溫差恐成心血管殺手！ 掌握三大重點保暖避險





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】大陸冷氣團來襲，氣溫驟降恐引發心血管危機。為了避免低溫帶來的健康風險，國民健康署沈靜芬署長提醒民眾從日常生活做起，適應溫差再移動、起床時謹記「慢、熱、起、穿、行」，同時留意居家取暖安全，以平安度過冷氣團。



居家溫差恐引發心血管事故 留意三大重點降低健康風險



沈靜芬署長指出，血管在冷熱交替下頻繁收縮，易導致血壓上升，提高心肌梗塞與中風的風險；另外，許多民眾誤以為「待在室內就安全」，其實在家中也要注意溫差較大的空間，以防居家溫差引發心血管事故。國民健康署呼籲民眾把握以下三大重點，降低冬季低溫帶來的健康風險：



【重點1】適應溫差再移動



進出室內外時，建議稍作停留，讓身體適應溫差再行動。例如進入室內，應先讓身體回暖再進入浴室洗澡，洗完澡後務必在浴室內先擦乾身體、穿好衣物，再開門離開，避免瞬間暴露在較低溫空氣中，造成血管急遽收縮。



【重點2】起床「慢熱起穿行」5步驟



長者及三高族群起床時，應在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再開始行走（行）。夜間起床如廁也務必加穿外套，避免心臟受寒氣刺激。



【重點3】居家取暖不燙傷



糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，容易發生「低溫燙傷」而不自覺，使用暖暖包或電熱毯時，切勿直接接觸皮膚。

國民健康署提醒，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。



# 首圖來源／Freepik