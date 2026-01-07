寒冬已至，如何照顧你的貓狗和其他寵物？

[PA Media]

英國多地今年冬季出現寒冷及降雪天氣。

與人類一樣，寵物在嚴寒條件下也需要額外的幫助，以保持溫暖和安全。

如何讓寵物在室內保持溫暖？

與人類一樣，若動物過度受寒，也可能面臨失溫風險。

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，寵物長時間暴露在低溫環境中會出現顫抖，這在體型較小或短毛品種中更為明顯。

英國動物慈善機構PDSA建議，冬季應為狗和貓的睡床增加額外毛毯，並在家中提供更多舒適角落供牠們蜷縮休息。

將狗的睡床墊高可避免年長犬隻受冷風侵襲，而貓則可能喜歡在高處的窩或攀爬架上玩耍或休息。

專家建議，若寵物外出時間減少，應增加室內遊戲時間以保持活動量，可使用室內玩具輔助。

寵物可能會想吃更多食物以維持體溫，同時飲水量可能減少，但必須確保牠們隨時能獲得新鮮飲用水，以避免脫水風險。

天氣冷的時候還要遛狗嗎？

[PA Media]

寒冷天氣下，狗仍需要外出散步。

通常牠們的毛皮足以保暖，但部分犬隻——尤其是短毛品種——可能需要額外防寒措施。

「對大多數狗來說，牠們漂亮的毛皮已足夠保暖，但毛髮稀薄、身體不適、年老或年幼的狗，可能需要一件好的冬季外套。」英國動物慈善機構PDSA的潔瑪·倫威克（Gemma Renwick）表示。

「選擇合身、防水且內裡舒適的款式。」

盡量在白天遛狗，若必須在黑暗中外出，應考慮使用LED項圈或高能見度牽繩，以確保牠們容易被看見。

在雪地中讓狗脫離牽繩時要謹慎，並密切監督，因為危險可能隱藏在雪下。同樣，應避免寵物接近結冰水域，池塘和湖面的冰層可能過薄，無法承受牠們的重量。

隨著氣溫下降，應安排較短但更頻繁的散步，而非每日一次長距離行走；若你的狗身上弄濕了，回家後務必立即用毛巾擦乾。

鹽粒、砂礫、污垢或積雪粘在爪子上會造成疼痛，因此飼主應檢查並沖洗寵物的腳掌。

兔子和天竺鼠該如何過冬？

體型較小的寵物，如兔子、天竺鼠和雪貂，也會感到寒冷。

PDSA表示，氣溫驟降會對這些動物造成衝擊，並建議將牠們移入室內。

棚屋或無車的車庫可提供良好防護，避免冷風、雨雪侵襲。

若必須將動物帶入室內，應選擇能保持比家中其他區域稍涼的房間，並盡量調低暖氣溫度。

若無法移入室內，PDSA建議在戶外籠舍上覆蓋厚毯或地毯，以幫助保暖。

我應該把貓養在室內嗎？

[Angela/BBC Weather Watchers]

許多貓喜歡在戶外探索。

專家表示，白天習慣外出的貓應繼續保持這一習慣。

但PDSA建議，應確保牠們能隨時透過貓門回到室內，或在戶外有溫暖的庇護所可供休息。

在極寒天氣期間，理想上貓在夜間應留在室內。

該機構還建議，即使貓通常在戶外如廁，也應在室內提供貓砂盆，讓牠們有溫暖的如廁選擇。

冬季我該如何照料雞？

英國母雞福利信託（British Hen Welfare Trust）表示，雞隻通常非常耐寒，能夠適應低溫天氣。

然而，在極端天氣條件下，該慈善機構建議：