寒冬必備！暖暖包貼腳底最有效 放夾鏈袋密封能「暫停發熱」

隨著寒流來襲，越來越多民眾選擇使用暖暖包來抵禦寒冷。家醫科醫師陳欣湄指出，暖暖包貼在腳底的效果最佳，因為腳底血管密度高且皮下脂肪薄，能有效提升全身的溫度。她建議，若已開封但暫時不使用的暖暖包，可以放入密封的夾鏈袋中，擠出空氣後封口，這樣可以「暫停發熱」，延長使用的天數。

隨著寒流來襲，越來越多民眾選擇使用暖暖包來抵禦寒冷。（資料圖／中天新聞）

陳欣湄在社群媒體上分享了這一小技巧，並強調，暖暖包的發熱原理是透過鐵粉與氧氣反應產生熱能。如果選擇在寒冷環境中使用，腳底、腹部及腰部是最佳的貼敷位置，能促進血液循環，增強保暖效果。然而，她也提醒，暖暖包的表面溫度通常在40至50度之間，長時間貼在同一部位可能會造成低溫燙傷，特別是對於老年人和糖尿病患者來說更需謹慎。

使用暖暖包時應遵循以下四大原則：一是應隔著衣物使用，避免直接接觸皮膚；二是同部位使用時間不宜超過30分鐘；三是睡覺時不建議使用暖暖包；四是若感到灼熱或皮膚出現異常，應立即移除並尋求醫療建議。

