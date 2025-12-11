寒冬愛情故事／胡興法

胡興法

窗外的北風

巴在玻璃上

一遍遍，搜刮從南方來的

幾顆雪籽。屋裏的燈光

像覆蓋傷口的繃帶

暈開的血漬。是時候了

他們，在棉布柔軟的

床單上互相，道別

用堅硬的疼痛，捧起

互說珍重的手

現在

他穿好她親手織的

那雙床前絨線拖鞋，一腳

踏

進

九九寒天裏

現在

一樓社區院子裏的

池水，在罡風的搖擺下

微微蕩出了

春色