寒冬捐血「抽黃金」爆人潮！最早4:30就來排隊

捐血做愛心，還可以抽黃金！有一場捐血活動，準備了每份價值6000元的黃金飾品吸引民眾參加，果然成功吸睛，有民眾甚至清晨4點半就到場排隊，還有人揪親朋好友一起，希望人越多中獎機會越多！

捐血現場滿滿都是人，排隊隊伍繞了一整大圈。圖／台視新聞

這是彰化的一場捐血活動，民眾捐血500CC除了有1000元禮券，主辦單位還大手筆準備每份價值約6000元的黃金飾品，有金元寶、金幣、平安龜，另外還有手機，除濕機等家電，希望吸引更多人來捐血！

銀樓老闆感念這一次的捐血活動非常有意義特別加碼，一共提供9份黃金。圖／台視新聞

現在黃金不便宜，捐血救人，還能抽好禮，一舉數得！

彰化／戴榮懋 責任編輯／陳盈真

