寒冬撐不住！美企破產數量激增 狂裁員失業率創四年新高

美國今年企業破產案件數量激增，從大型企業到小型商家，甚至個人皆受到關稅波及。2025年企業破產數量達到15年來的新高，達金融海嘯以來最高水準。

American Bankruptcy Institute執行董事Amy Quackenboss指出，成本上升、借貸條件緊縮及地緣政治動盪加劇了財務壓力。

今年包含Sonder、Spirit Airlines（SAVE）、Del Monte Foods、Claire's及CVS Health子公司Omnicare等大型公司皆申請破產。根據S&P Global Market Intelligence數據，2025年截至11月的破產申請數已達717件，並創下2010年以來的新高。

專家表示，貿易戰對從事進口的企業帶來壓力，這些公司擔心嚇跑消費者，不願大幅漲價，自行吸收新增成本，以維持商品價格，導致原本脆弱的公司難以為繼。

另外，因人工智慧（AI）浪潮興起，美國企業正準備在加速採用 AI 的同時縮減人力，2026 年恐有數百萬個工作機會面臨裁撤風險。美國今年非農就業報告也顯示，11月失業率攀升至4.6%，創下四年來新高。

