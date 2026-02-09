寒冬擋不住「高市早苗現象」！ 冒著大雪也要投票，為何日本年輕人不再政治冷感？
日本眾議院大選在周日（2/8）登場，不巧碰上嚴寒，北海道與日本東北地區降暴雪，連關東地區都下起大雪。 但寒冬擋不住「高市早苗現象」，原本政治冷漠的日本青年，紛紛頂著風雪，出門投票。 日本首相高市早苗的政治豪賭，解散眾院，提前大選，最終帶領自民黨獲得前所未有的勝利。讓執政黨從朝小野大的執政困境，扭轉為豪取三分之一以上席次的完全執政。 「鎖定年輕選民，保衛日本國民。」成了高市早苗勝選的關鍵，也讓自民黨得以擺脫「消費稅」的枷鎖，更取得未來修憲改革門票。
日本大選昨2月8日登場，不巧碰上強烈寒冬，不僅東北、北海道下起大雪，就連東京都飄起雪花朵朵。不過，這並未阻擋日本年輕人投票，支持自民黨，替高市早苗的執政投下信任票。
自民黨大獲全勝 席次衝破2/3修憲門檻
日本眾議院總席次465席，自民黨單獨就獲得316席，比原本198席大幅進步，直接闖過3/2的修憲門檻，與自民黨組成執政聯盟的日本維新會，同樣取得36席的佳績。
相反地，主要在野黨，中道改革聯合僅獲49席，比原先的172席大幅縮水，國民民主黨則取28席。
日本眾議院席次分佈
總席次 465 席
▼ 2/3 修憲門檻 (310)
0 465
自民黨 (執政)
316 席
日本維新會
36 席
其他
36 席
中道改革聯合
49 席
國民民主黨
28 席
高市該硬就硬、直球對決 年輕世代：至少知道她上台要做什麼
高市早苗鮮明的右傾風格，不惜與中國針鋒相對，再加上充滿活力的女性特質，迅速替日本政壇注入活力，也鼓動年輕人出門投票。此外，高市直白的敘事風格，也切中日本年輕族群對現況的不滿。
銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，自民黨「回到一強多弱」局面，連年輕人都收攏，驚艷國際。多家民調顯示，高市在20至30歲族群支持度破八成，她不再只是保守陣營的偶像，而是首投族、青年上班族願意「押一票看看」的掌權者。更關鍵的是，這些年輕支持不是出於「怕亂」，而是出於「看得懂」。
高市把自己的國安路線、對中態度、經濟振興與育兒政策講得非常直白，「該強硬就強硬、該補貼就補貼」，沒有假裝溫和、也沒有逃避敏感議題，讓年輕世代覺得：「至少知道她上台後要幹嘛」。
杜聖聰分析，17到19歲日本年輕人關心的是物價、就業、保健醫療與育兒，而不是抽象的修憲或意識形態。高市陣營刻意在這一塊重兵布局。這讓年輕人感受到：「不是只有國安與軍備，也有我的生活」。結果就是，年輕世代沒有像過去那樣集中投給在野，而是被一個「清楚做自己」的執政者拉了過去，協力完成高市這次「狂勝」。
擺脫「消費稅」枷鎖 高市下猛藥
消費稅對於執政者來說，一直是雙面刃，畢竟「加稅傷民調、減稅損財政」，已故日本前首相安倍晉三在2012年、2019年2度調升消費稅，更讓消費稅成為自民黨枷鎖。
當減免、廢止消費稅在日本成為主流民意，其他政黨紛紛喊出減稅承諾，高市早苗跟著祭出殺招，「暫停8%的食品消費稅兩年」，減輕日本民生品通膨壓力。
同時，高市承諾在擺脫通縮、且民眾薪資有感上漲前，絕對不會調升消費稅。即便仍有反對聲音，但高市依舊成功找到「中庸之道」。
就業、加薪 日本年輕人有感「被看見」
高市早苗的出現，讓日本年輕世代勇敢站出來支持保守勢力，與一般認為年輕人偏好「自由派」相當不同。
高市不光靠形象打破「大叔政治」的政治氛圍，更善用X(Twitter)、YouTube，跳過傳統媒體與年輕世代直球溝通。
此外，高市早苗一面針對企業減稅，同時提出「條件」，包含對願意幫員工加薪的企業，給予更大幅度的稅收抵免。至於回流投資日本的企業，或是在經濟安全保障領域如半導體、AI、能源的企業，更會提供巨額投資減稅優惠。
日本青年為何擁抱保守派 「下一代不應為二戰持續道歉...」
在日本，20歲至30歲的年輕世代成為高市旋風的強大擁護者，關鍵就在日本年輕族群對二戰持續「謝罪」感到厭倦，相反地，他們眼睜睜看著中國崛起、北韓威脅等地緣衝突在身旁上演。
正如安倍晉三在終戰70周年時曾說，日本對無辜人民帶給無法衡量的損害和苦痛，他感到抱歉，但未參戰的下一代不應承擔持續道歉的義務。如今，奉行安倍理念的高市早苗，提出將日本自衛隊寫入憲法，對中國態度強硬，自然引起年輕世代共鳴。
「擁有軍隊，並不會改變日本放棄戰爭的立場。」日本年輕世代就說，日本無須軍隊，是因為美國的保護傘，如果有天與美國斷絕關係，勢必要有軍隊保衛自己。也有日本青年直言，沒有人想要戰爭或殺人，但擁有正常的防衛力，是理所當然的，否則只能任人宰割。
中國恫嚇的反作用力
來自台灣，長期久居日本超過10年的黃小姐觀察，中國近年恫嚇的確讓不少日本人忿忿不平，尤其鎖定知名演藝人員像濱崎步等制裁，這些事件都成為社群熱議話題，更讓身邊的日本朋友都覺得「莫名其妙」，反而更加認同高市對中方強硬的政策方向。
只是，反對者認為，日本恐怕因此再步入地緣衝突，甚至重新走回戰爭一途。周邊國家對於日本有意修憲一事，出聲提醒勿忘「二戰悲劇」。
日本作為觀光大國，不僅充滿外國觀光客，更到處可見各國臉孔在日本安居。圖為大阪。
對外國人、移民議題強硬
此外，高市早苗對移民與外國人的強硬政策，也獲得不少年輕人青睞。高市早苗明確定義，外國人是屬於「短暫工人」，勞動力問題不會倚賴替代性移民，簡單來說，即便日本的勞動力不足，移民政策仍可能大幅收緊。
就有日本青年，在社群平台表達擔憂：「街道充滿外國人、穆斯林，讓我常常感到不安，尤其移民、難民議題已是歐洲國家的老問題。」
也有青年直言，移民終有一天會爭取自己的權利，此時日本的傳統文化就會被蠶蝕。
目前已在日本定居超過10年，來自台灣的小穎正申請永久居留證，她不免坦言，如此政治氛圍下，擔心自己能否順利申請到永久居留權，倘若現在不友善的氛圍持續，勢必會讓海外勞動力出走。
