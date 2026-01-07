寒冬暖挺菜農 吳昇翰發8千高麗菜暖民心

（記者陳志仁／新北報導）受氣候變化與產銷失衡的影響，高麗菜近期產量過剩，市場價格大幅下滑，農民生計承受沉重的壓力；立委吳琪銘與辦公室特助吳昇翰父子以實際行動力挺菜農，7日共同發起「寒冬暖挺菜農」的行動，於土城、三峽、鶯歌及樹林等地，發放雲林產地直銷的8千顆高麗菜。

圖／立委吳琪銘與辦公室特助吳昇翰父子發放免費高麗菜。（吳昇翰提供）

活動首站在樹林鎮南宮登場，現場吸引不少民眾提早排隊領取；表態投入新北市議員選舉的吳昇翰表示，近期高麗菜大盤價格一度跌至每顆約20元，許多農民甚至無法回收成本；自己出身雲林農家，看到家鄉菜農面臨困境，實在無法袖手旁觀，因此決定透過實際採購與發放，將菜農的心血直接送到民眾手中。

吳昇翰指出，這次行動不僅希望減輕農民銷售壓力，也讓鄉親在寒冷天氣中，能以實惠方式享用新鮮蔬菜，形成支持農民、照顧民眾的正向循環；立委吳琪銘也到場力挺，肯定吳昇翰關心農民、投入地方服務的行動力，並強調農業是台灣的重要根基，面對價格波動，社會各界都應給予更多支持。

活動現場氣氛熱絡，民眾反應熱情，江姓鄉親拿到高麗菜後笑著說，近期菜價起伏大，看到年輕人願意自掏腰包大量採購，既幫助農民，也讓大家省下買菜錢，覺得相當有意義；李媽媽也分享，吳昇翰在發放時不斷提醒大家注意保暖，拿到外觀飽滿的高麗菜，打算回家煮火鍋，全家一起暖身又暖心。

吳昇翰補充，透過採購支持與回饋發放，形成「支持農民、照顧鄉親」正向循環；此外，「寒冬暖挺菜農」活動將持續於指定地點進行，未來也會持續深入基層，為農民發聲、為鄉親服務，守護台灣農業與民眾的生活幸福。

