寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴

冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。





天氣越變越冷，許多民眾會透過洗熱水澡、泡溫泉等方式暖身。（圖／民視新聞資料照）





冷氣團來襲，越來越多人晚上喜歡泡熱水澡或把洗澡水的溫度調高，讓身體溫暖、放鬆身心並促進血液循環。近日1名網友在社群發文表示「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」，引起許多人的關注和討論，更有人幽默留言表示「往右一點，水結成霜；往左一點，十級燒傷」、「水真的很燙欸，我直接現場來一段踢踏舞」、「這比你們之間的愛還炙熱」、「還好我的浴室有2個蓮蓬頭」。此外，不少人認為導致原PO後悔的2大主要原因是女生「相較於男生喜歡高溫的洗澡水」和女生「經常搶占蓮蓬頭」天氣很冷還要讓人等待。

女性身體在特定情況相較男性更耐熱。（圖／民視新聞資料照）





過去有研究報告顯示，女性身體散熱效果比較好。根據《ETtoday新聞雲》報導指出，醫師闕壯理也曾在社群分享「女生對溫度有兩大特徵，『對於瞬間冷熱刺激更敏感』、『長時間耐熱但不耐冷』，更透露女生在碰到冷熱水時，相較男生能做出更快反射，且泡溫泉時也能泡更熱、更久」。

原文出處：他怨冬天「後悔和女友洗澡」 釣大批苦主揭「背後真相」：再等下去要結冰！

