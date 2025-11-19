寒冬未至運先暖！2025農曆十月最旺命格揭曉

農曆十月（國曆2025/11/20～2025/12/19），隨著二十四節氣中的小雪、大雪節氣的到來，寒潮與冷空氣也將活動頻繁，意味著天氣越來越冷。在這充滿詩意與韻味的月份，你的整體運勢是否看好？會得到幸運女神的眷顧嗎？趕快和科技紫微網來瞭解一下吧。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮天同-好運相伴、順心順意

愛情最甜：

命宮破軍-愛情花開、親密互動

事業最旺：

命宮巨門-注重細節、易受器重

財氣最豐：

命宮貪狼-財路順暢、進財頗豐

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢有先抑後揚之勢，上半月諸事多波折，下半月逐漸轉運，往日積累的人脈可望派上用場，危機化解，漸入佳境。勿挑戰權威，適時示弱可避免不少衝突。

命宮有破軍

幸運指數：★★★★☆

情緒激昂，好運常相伴的一個月。特別是感情層面，單身者桃花盛開，有機會與不同類型的對象接觸互動，邂逅浪漫愛情的機率高；有伴侶者注重儀式感，生活浪漫有情趣。

命宮有廉貞

幸運指數：★☆☆☆☆

此月運勢晦暗不明，常走衰運。有被繁雜瑣事纏身的跡象，忙得暈頭轉向卻收效甚微。先處理重要緊急事件，其他事可尋求援助，合理分配時間、人力與物力，方可轉危為安。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★★☆

運氣很不錯，有頗多機會表達想法與需求，財運走高的月份。有利談判薪資、跳槽求職等，多能達成所願。在投資理財上，也易因為投資眼光獨到、膽大心細而獲利頗豐。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

此月運勢平順安穩，各方面都有序進行，沒有太多波瀾，但也難有驚喜。要學會放慢腳步，享受平平淡淡的生活日常。多與志同道合的朋友相處互動，讓生活更豐富、充實。

命宮有天府

幸運指數：★★☆☆☆

運氣較差的月份，精神狀態不太好，各方面問題頗多。越是心急越容易出錯，把心態調整好，分清輕重緩急再來逐一解決。及時尋求助力，分工協作，可更好地解決問題。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★☆

運勢頗優的月份，多能心想事成，心情明朗。執行力強，效率頗高，時間管理得當，有較多自由可控的時間，可安排與親友相聚、外出學習參觀等，易有新的體悟與收穫。

命宮有天相

幸運指數：★★★☆☆

整體運勢平淡，難有新鮮變化的一個月。不求有功，但求無過，應把重心放在精進專業技術、拓展人脈上。有利參加學習培訓、學術交流、名師講座等，為日後發展做準備。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢較平穩，遇事多能積極應對，關鍵時刻獲得助力，有驚無險。應把重心放在自我修行與成長上，聽書、寫字、養花種草、烹飪…等上，珍惜擁有，勿虛度時光。

命宮有巨門

幸運指數：★★★★☆

這個月運勢旺盛，付出與收穫多成正比。尤其是學習、工作面，學習力、專注力強，遇到問題多能輕鬆解決。多能在細微處取勝，看到別人看不到的問題，易成為焦點人物。

命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

心境良好，諸事多平順的月份。正是學習新技能、結交新朋友、陪伴家人的好時機，不僅易有好心情，還有機會獲得新知與美好的情感。多與老師、長輩互動，受益良多。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★☆☆☆

此月運勢較低迷，易陷入憂慮與糾結的情緒中。很多時候壓力都是自己給自己的，千萬不要把時間放在與人斤斤計較上，也不要對自己過於苛求，學會放下才會舒心、轉運。

命宮有天梁

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好，易遇難題，操心操勞卻吃力不討好，心態易崩塌的月份。必須及時調整心態，對別人的事少一點操心，更不要過多參與別人的紛爭。好好愛自己，少管閒事為妙。

命宮有天同

幸運指數：★★★★★

幸運女神眷顧的一個月，常得貴人點撥相助，諸事順暢。有較多時間陪伴家人、親友，正是增進親情與友情的時期。多與人群接觸互動，可汲取到頗多正能量，收穫滿滿。