寒冬未至運先暖！2025農曆十月最旺命格揭曉
農曆十月（國曆2025/11/20～2025/12/19），隨著二十四節氣中的小雪、大雪節氣的到來，寒潮與冷空氣也將活動頻繁，意味著天氣越來越冷。在這充滿詩意與韻味的月份，你的整體運勢是否看好？會得到幸運女神的眷顧嗎？趕快和科技紫微網來瞭解一下吧。
【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。
運氣最好：
命宮天同-好運相伴、順心順意
愛情最甜：
命宮破軍-愛情花開、親密互動
事業最旺：
命宮巨門-注重細節、易受器重
財氣最豐：
命宮貪狼-財路順暢、進財頗豐
開創型主星
命宮有七殺
幸運指數：★★★☆☆
這個月運勢有先抑後揚之勢，上半月諸事多波折，下半月逐漸轉運，往日積累的人脈可望派上用場，危機化解，漸入佳境。勿挑戰權威，適時示弱可避免不少衝突。
命宮有破軍
幸運指數：★★★★☆
情緒激昂，好運常相伴的一個月。特別是感情層面，單身者桃花盛開，有機會與不同類型的對象接觸互動，邂逅浪漫愛情的機率高；有伴侶者注重儀式感，生活浪漫有情趣。
命宮有廉貞
幸運指數：★☆☆☆☆
此月運勢晦暗不明，常走衰運。有被繁雜瑣事纏身的跡象，忙得暈頭轉向卻收效甚微。先處理重要緊急事件，其他事可尋求援助，合理分配時間、人力與物力，方可轉危為安。
命宮有貪狼
幸運指數：★★★★☆
運氣很不錯，有頗多機會表達想法與需求，財運走高的月份。有利談判薪資、跳槽求職等，多能達成所願。在投資理財上，也易因為投資眼光獨到、膽大心細而獲利頗豐。
領導型主星
命宮有紫微
幸運指數：★★★☆☆
此月運勢平順安穩，各方面都有序進行，沒有太多波瀾，但也難有驚喜。要學會放慢腳步，享受平平淡淡的生活日常。多與志同道合的朋友相處互動，讓生活更豐富、充實。
命宮有天府
幸運指數：★★☆☆☆
運氣較差的月份，精神狀態不太好，各方面問題頗多。越是心急越容易出錯，把心態調整好，分清輕重緩急再來逐一解決。及時尋求助力，分工協作，可更好地解決問題。
命宮有武曲
幸運指數：★★★★☆
運勢頗優的月份，多能心想事成，心情明朗。執行力強，效率頗高，時間管理得當，有較多自由可控的時間，可安排與親友相聚、外出學習參觀等，易有新的體悟與收穫。
命宮有天相
幸運指數：★★★☆☆
整體運勢平淡，難有新鮮變化的一個月。不求有功，但求無過，應把重心放在精進專業技術、拓展人脈上。有利參加學習培訓、學術交流、名師講座等，為日後發展做準備。
支援型主星
命宮有太陽
幸運指數：★★★☆☆
這個月運勢較平穩，遇事多能積極應對，關鍵時刻獲得助力，有驚無險。應把重心放在自我修行與成長上，聽書、寫字、養花種草、烹飪…等上，珍惜擁有，勿虛度時光。
命宮有巨門
幸運指數：★★★★☆
這個月運勢旺盛，付出與收穫多成正比。尤其是學習、工作面，學習力、專注力強，遇到問題多能輕鬆解決。多能在細微處取勝，看到別人看不到的問題，易成為焦點人物。
命宮有天機
幸運指數：★★★☆☆
心境良好，諸事多平順的月份。正是學習新技能、結交新朋友、陪伴家人的好時機，不僅易有好心情，還有機會獲得新知與美好的情感。多與老師、長輩互動，受益良多。
合作型主星
命宮有太陰
幸運指數：★★☆☆☆
此月運勢較低迷，易陷入憂慮與糾結的情緒中。很多時候壓力都是自己給自己的，千萬不要把時間放在與人斤斤計較上，也不要對自己過於苛求，學會放下才會舒心、轉運。
命宮有天梁
幸運指數：★★☆☆☆
運氣不太好，易遇難題，操心操勞卻吃力不討好，心態易崩塌的月份。必須及時調整心態，對別人的事少一點操心，更不要過多參與別人的紛爭。好好愛自己，少管閒事為妙。
命宮有天同
幸運指數：★★★★★
幸運女神眷顧的一個月，常得貴人點撥相助，諸事順暢。有較多時間陪伴家人、親友，正是增進親情與友情的時期。多與人群接觸互動，可汲取到頗多正能量，收穫滿滿。
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名翻舊帳？金牛感情需溝通 射手新機會上門
水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。Yahoo奇摩社群 ・ 2 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
偏財運爆棚卻「難成有錢人」的4生肖＋生辰！午時馬賺得快花更快，「這位」天生漏財體質錢都留不住
有些人一生似乎都不缺錢，偏財運強、機會多，買彩券能中、朋友隨口一句話就能帶來好運，但奇妙的是——錢來得快，也散得快。這類人往往因為心太軟、慾望太多或理財觀念薄弱，錯把「偏財」當女人我最大 ・ 1 天前
「桃園之星」一週運勢11/17~11/23雙子順風順水
牡羊座 牡羊座做事節奏混亂的一周。先穩住，再行動。本周牡羊座在職場中面臨瑣碎任務增多，建議分優先順序落實，避免一次承擔過多責任。在與團隊溝通協作時，需明確表達自身想法，防止因資訊傳遞不暢導致工作出現偏差。財務有臨時性支出，健康注意肌肉拉傷。愛情是適時退一步。 金牛座 金牛座和緩療愈的一周。桃園電子報 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 14 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 13 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 19 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 14 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 20 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前