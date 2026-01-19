寒冬歲末送溫暖 多家企業攜手贈家扶年菜

台灣數位電商創新協會攜手多家企業捐贈基隆家扶中心200組愛心年菜，守護家庭團圓共享溫暖。（記者鄭紫薇翻攝）

台灣數位電商創新協會已連續七年不間斷舉辦《暖心公益》活動，今年攜手台灣萬事達金流公司，藉由旗下MuMu募資平台，並偕同亞洲威世公司、海漾大健康管理診所、台灣藝術股份有限公司等企業夥伴，共同號召全台力量，捐贈基隆家扶中心200組愛心年菜，推動《暖心公益︱愛心年菜》計畫，展現企業攜手公益、深耕在地的實際行動力。

《暖心公益》活動自發起以來，已連續七年不間斷舉辦，充分展現台灣數位電商創新協會及台灣萬事達金流公司長期投入公益、穩定地陪伴每個期盼溫暖的家庭，展現堅定的承諾。讓這份善意不僅停留在口號，更透過每年的行動，落實於具體的陪伴與支持之中。

此次活動共募集200組愛心年菜，並於日前在基隆家扶中心舉行捐贈儀式，相關年菜預計於除夕前陸續送達每個在年節期待幸福與團圓的家庭手中，期盼在重要的年節時刻，讓更多家庭也能端上一桌熱騰騰的團圓年夜飯，安心迎接嶄新的一年。

台灣數位電商創新協會表示，《暖心公益︱愛心年菜》計畫不僅是一項年節捐贈行動，更是一份長期的陪伴與社會承諾。透過串聯企業夥伴、數位平台與社會大眾的力量，協會期盼讓公益不只是一次性的善意展現，而是能夠年年延續，形成正向循環的溫暖力量。協會亦特別感謝本次踴躍響應的企業夥伴與各界善心人士，正因有大家的共同支持與參與，才能匯聚成守護家庭與孩子的重要力量，共同成就這份溫暖心意。相關捐贈感謝函預計將於2月初陸續寄發，以表達最誠摯的謝意。

基隆家扶中心表示，目前亟需陪伴及支持的家庭多達1100戶，每一戶背後，皆承載著孩子與家人對穩定生活與溫暖陪伴的深切期待。台灣數位電商創新協會攜手台灣萬事達金流公司，連續七年不間斷的支持，對受助家庭而言意義非凡，不僅是物資上的實質協助，更是一份長期被記得、被陪伴的溫暖力量。

家扶中心指出，多年來透過捐贈物資、舉辦各式公益活動與溫馨餐會，以及提供暖心餐券等多元方式，讓許多原本對年節感到壓力的家庭，能在團圓時刻安心坐在餐桌前，看見孩子臉上的笑容。這份穩定而持續的支持，不僅實際減輕家庭在年節期間的經濟負擔，也讓孩子與家人深刻感受到來自社會的關懷與祝福，帶著被愛包圍的心情迎接新的一年。在歲末年終之際，《暖心公益︱愛心年菜》計畫再次用行動證明，善意可以累積，溫暖可以延續。主辦單位期盼透過這份持續七年的年味陪伴，為更多家庭帶來希望與力量，用愛溫暖生命每個角落，讓愛心在城市中持續流動，成為社會中最溫柔而堅定的力量。