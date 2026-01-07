寒冬泡湯冷熱交替恐增心血管風險 醫：高風險族群泡湯4原則

〔記者翁聿煌／新北報導〕冬天氣溫驟降，民眾經常選擇泡湯暖身，然而冷熱交替造成的溫差或不當習慣極容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病，心臟血管科醫師提供「入池循序漸進」、「控制水位高度」、「留意水溫與時間」、「適時休息與補水」4個安全原則，讓高風險族群泡湯也能愉快又安心。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠指出，人體血管具備調節體溫與維持循環的功能，對健康民眾來說，面對冷熱轉換時通常能順利調整，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群而言，血管已有損傷且較為脆弱，若又有不當的泡湯習慣，就容易造成心血管負擔。

廣告 廣告

例如一進入浴場就直接泡入高溫池，會使血管在短時間內快速擴張；在高低溫池之間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈；空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則容易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降。李家誠醫師說明，一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。

面對冬季泡湯需求，李家誠表示，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。

在泡湯方式上，李家誠建議4原則，「入池循序漸進」，可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池，「控制水位高度」，水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。

「留意水溫與時間」，溫泉池選擇攝氏40度以下，且每次浸泡時間不宜超過10至15分鐘，「適時休息與補水」，休息期間需補充水分，每次約150至250毫升，避免因脫水造成心臟負擔。

李家誠指出，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩安排，待病情回穩後再考慮前往。

【看原文連結】

更多自由時報報導

寒流到 跑馬拉松注意！清晨溫差易血壓升高 3保命重點

低溫易致血管收縮 3大族群注意保暖

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

健康網》寒流短袖上街 不是勇健！醫：健康風險高

