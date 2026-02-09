寒冬泡湯暗藏危機！46歲情侶檔北投湯屋猝逝…醫授5大泡湯秘訣防心梗、休克：這3類人別泡太久

最近低溫來襲，不少民眾出現感冒或流感症狀，為舒緩不適選擇泡湯，卻潛藏健康風險。北投一溫泉湯屋8日驚傳46歲情侶雙亡，女子疑泡湯過久昏厥，男方目睹現場後也倒地送醫不治。醫師提醒，泡湯時間過長或水溫過高，心血管疾病者、年長者及身體不適者風險更高，務必縮短時間並注意安全。 針對冬季泡湯潛藏的風險，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，泡湯雖有助放鬆筋骨、促進循環，但若時間過長、溫度過高，恐增加心肌梗塞、昏厥甚至休克風險，並分享5大安全泡湯原則，同時提醒心血管疾病患者、年長者及身體不適者，泡湯時間務必縮短、提高警覺。 （原文發布於2025/2/13，更新於2026/2/9）

很多人感冒時會想用泡湯來放鬆身體、緩解不適。但其實，已經感冒嚴重的人一旦泡湯時間過長或水溫過高，可能讓病情加重，甚至造成危險！為什麼會這樣呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀為你解答。

短時間泡湯的好處

● 濕熱環境能舒緩呼吸道不適：溫熱水蒸氣可以加濕呼吸道，讓痰液變稀，暫時減少氣管乾燥與刺激，讓咳嗽稍微緩解。

廣告 廣告

● 血管擴張，身體短暫放鬆：泡湯會促進血液循環，使肌肉放鬆，減少因發炎導致的緊繃感，讓身體感覺較舒適。

為何長時間泡湯反而會讓病情惡化？

● 心肺負擔加重，影響氧氣交換：泡湯時，皮膚血管擴張，大量血液流向皮膚，可能導致肺部的血流壓力上升，影響氣體交換。再加上熱水刺激心跳加快，增加心臟負擔，對於已經發炎的肺部來說，可能會加重呼吸困難、心悸、甚至缺氧。

● 脫水風險，讓痰液更黏稠：泡湯會讓身體大量出汗，若沒有補充足夠水分，可能導致血容量下降，讓痰液變得更加濃稠、不易排出，反而加重咳嗽與呼吸困難。

延伸閱讀：

泡溫泉，享受之餘也別忘了健康！3行為可能增加心血管負擔，每次最好控制在XX分鐘

缺氧風險增加，恐胸悶或昏厥

泡湯會提升身體的氧氣需求，但當肺部發炎、功能受損時，氧氣交換能力已經下降。如果泡湯時間過長，可能會感到頭暈、胸悶、呼吸急促，甚至昏厥，對於高齡者、心血管疾病患者或肺功能較差的人，風險更大！

遵循泡湯5秘訣，保健身體沒煩惱

1、泡湯時間5~10 分鐘內：避免長時間泡湯增加負擔。



2、水溫控制38~40°C：過熱可能導致心肺負擔增加。



3、避免全身泡入熱水：可選擇泡腳或泡半身，減少對心臟的壓力。



4、泡完湯後補充水分：防止脫水影響身體恢復。



5、觀察身體狀況：若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即停止泡湯，避免病情惡化。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

攀101大樓90分鐘賺2千萬、端盤子月薪5萬卻沒人做：薪水從不看輕鬆，只看你有多稀缺

10大傷腎食物出列！腎臟科醫師：三餐常吃最恐怖是它「腎功能一日一日流失」，吃完快做3件事補救

哥44歲罹癌驟逝，他不願留憾60歲裸退！組樂團、打造落羽松莊園：竹科賺億萬都沒有追夢快樂