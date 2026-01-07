寒冬泡湯藏風險 台北慈濟醫師揭四原則護心血管安全守則

（記者陳志仁／新北報導）寒冬來臨，不少民眾喜愛泡湯暖身，但冷熱交替與不當泡湯方式，恐對心血管造成負擔；台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒，高血壓患者或曾有心肌梗塞病史的高風險族群，更需留意泡湯安全，並提出四大原則，讓民眾冬季享受泡湯同時也能守護健康。

圖／李家誠醫師指出，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯。（台北慈濟醫院提供）

李家誠醫師指出，人體血管具有調節體溫與維持循環的功能，一般健康民眾面對溫差尚能適應，但心血管疾病高風險族群的血管多已受損，若泡湯方式不當，容易引發血壓劇烈波動，例如一開始就進入高溫池，會使血管短時間內快速擴張；在冷、熱池之間反覆交替，則造成血管頻繁收縮與舒張。

李家誠醫師表示，若空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，更可能因血流重新分配，導致心臟與腦部短暫供血不足；血壓不穩時，可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若不適持續，甚至可能是心肌梗塞或腦中風的前兆，務必提高警覺。

為降低風險，李家誠醫師建議，泡湯前應先確認當日血壓是否穩定，是否有胸悶、心悸等不適，平時服用的藥物也應隨身攜帶並告知同行者；泡湯時可遵循四項原則，一是入池循序漸進，先以足浴暖身、二是水位控制在胸口以下，避免增加心臟負荷、三是水溫選擇40度以下，每次浸泡10至15分鐘為宜、四是適時休息並補充水分，每次約150至250毫升，避免脫水。

李家誠醫師提醒，若正處於發燒、感染、感冒或有未癒合傷口者，以及血壓控制不佳、近期出現胸痛或暈眩症狀的民眾，應暫緩泡湯安排；此外，冬季本就是心血管疾病好發期，民眾平時應維持規律運動、均衡飲食與保暖習慣，若有任何不適，務必及早就醫，以免錯過黃金治療時機。

