寒冬洗澡慎防溫差 由下往上漸進適應

寒流來襲，氣溫驟降，不少民眾習慣洗個熱水澡暖身、驅寒，但醫師提醒，看似平凡的洗澡動作，其實暗藏風險。尤其在冬天，若忽略洗澡前的準備、室內外溫差調適，或是沖洗順序不當，短短幾分鐘內就可能造成血壓劇烈波動，增加心血管疾病、甚至猝死的風險

熱水一開，寒意瞬間退去，不少人喜歡在冬天洗個舒服的熱水澡，但洗澡的優先順序與心血管風險息息相關。

民眾 黃先生：「我就是這個把頭髮先洗，然後洗臉。」

民眾 呂小姐：「我會先洗臉耶，然後先沖腳往上是沒有錯的，然後頭是最後才洗。」

新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「我們的身體的體溫跟外在體溫，可能差5到10℃的時候，有一些人的反應，可能就會出現比較明顯的這個，對於溫差上的一個變化，那甚至有的更嚴重的，會在這個心跳加速的過程，可能會增加一些，腦血管的發生的事件，或者是說像心肌梗塞的，這個事件的猝死的情況。」

洗澡前十分鐘，讓身體適應水溫、室溫的變化，而其實正確的洗澡方式，關鍵就在"由下往上"，先沖腳、再沖手，等到身體適應水溫後，接著才沖身體，最後才是頭部，這樣都能大幅降低血壓劇烈波動，造成心血管疾病的風險。

新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「你本身已經有腦心血管疾病，或者是三高的族群，或者是你年紀比較大，你可以在洗澡的時候，可能可以備一條毛巾，或者是我們一些刷背巾，那你這時候去把它沾溼的過程，稍微往你的手臂，或者是往你的身上 慢慢用沾溼的方式，讓我們身體比較大的一個接觸面積，可以對於水溫的這個部分，能夠慢慢地適應。」

寒流來襲，洗澡看似日常小事，卻藏著不小風險，多一分準備、慢一步動作，才能在寒冬裡，洗得暖、也洗得安全。

