張傳武

今冬最冷寒流來襲之際，康桓（康木貴）昨日由昆山回台北，連長商請復民，借其寬敞辦公場地午休時段，宴請康桓，並請毅敏、正恆同偕夫人、君麟與我坐陪歡聚，值此冬寒，我們內心滿溢連長盛情與溫馨，再多言辭都難表幾十年來，連長賡續無歇的關愛。

康桓，在台灣軍旅及公職的工作告一段落，及往江蘇昆山發展，此次歲末返台與家人共度春節，並做健康檢查，預於本月24日再返昆山，康桓空軍機校士官班畢業，在部隊服務後再報考財經學校，民66年我們聚首於崇廉，乙年 123 教授班同窗共硯，二年級後經報國防部核定，轉學空軍機校專科班就讀，從此我們殊途，在軍校不同領域求學，畢業各自在所屬兵科服務發展，因單位屬性不同，軍旅我們未再謀面共事，歲月流逝的數十年後，我們皆從軍旅退役，在人生下半場回望前半生，總有故人身影盤縈腦海，經君麟等同學多方輾轉聯繫，去歲 9 月在極品軒年度二回同學會，康桓當日上海、台北往返，就為數十年後的邀約、得見與暢敘，此情可感，依依赤情如年少。

連長，盛情最是感人，早先知悉康桓返台時程，即商確排定聚會時段，考量時間、場地、年節在即之因，以各教授班皆有同學參與為原則，表達24期同學真情至意的歡迎，當然連長除備私房佳餚，更全場堅持買單，展現就是我們24期永遠父兄般的大家長！君麟仍備佳釀、康桓、正恆、毅敏各帶禮品贈與連長，復民周全準備、採辦、會後場地復原、清整，傳武備全球粥會總會長陸炳文博士 5 幅對聯，相贈今日參會人員，相見之歡、問候深情，世上任何佳禮都難與其匹敵！

餐間，我們所談皆是憶舊，林明宗、鍾明進、屠慧敏、林重生，這些已逝同學是談資之重，他們與我們的過往與身影，幾十年後仍清晰如昨，人生緣分當臨到終，就是塵歸塵、土歸土之局；當年如我們能緊握與斯人之誼，就能減少每憶之憾！康桓昨日返台，今日赴約，去歲台、滬當日往返之行，所為就是珍視數十年軍校同學情誼，人生有情若此，無復何求！

一年容易又將盡，我們深盼歲月慢行，在爭分奪秒的人生後半場，如何再複製我們的情誼重溫舊夢，是我們老來迄終的深深之盼！康桓，與我們僅乙年同窗，願他的表率，能鑄牢我們更深的情誼，促起每一次更多的同學參與聚會，共話古今昔年。（照片作者提供）