寒冬甜蜜滋味！3大草莓系手搖飲登場 清新、濃郁一次擁有

記者高珞曦／綜合報導

冬日草莓產季到來，酸甜滋味受到大小朋友歡迎，人氣手搖飲陸續推出應景新品，邁入18歲的麻古茶坊以「酪梨草莓甘露」亮相，八曜和茶也攜手哈根達斯冰淇淋獻上濃密的「草莓冰淇淋白奶茶」，大茗本位製茶堂則有清爽系「草莓優格飲」，一同迎接美好季節！

麻古茶坊18周年春季新品「酪梨草莓甘露」登場。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊

麻古茶坊18周年推出春季新品「酪梨草莓甘露」，綿密絲絨口感的酪梨冰沙上滿鋪新鮮草莓丁，柔滑濃郁如甜點慕斯，再加入Q彈波波增添咀嚼感，入口就是濃、香、彈3重奏，輕盈無負擔的風味帶來視覺與味覺的雙重享受。

註：酪梨草莓甘露販售門市不含麻古新竹園區F12P1、F12P7商場，詳情請參考官網門市菜單。

酪梨草莓甘露、芝芝草莓果粒、草莓果粒波波一起迎接美好春季。（圖／麻古茶坊提供）

別忘了經典「芝芝草莓果粒」、「草莓果粒波波」！芝芝草莓果粒搭配紐西蘭起司與玫瑰鹽調製的芝芝奶蓋，還能喝到酸甜草莓冰沙和清香綠茶凍，細膩呈現果香、茶香與乳香的完美比例。草莓果粒波波則是以草莓果粒冰沙結合波波、綠茶凍，滋味豐富卻不厚重，是偏好多層次口感、果粒存在感的族群最佳首選！

八曜和茶與哈根達斯共推超濃郁「草莓冰淇淋白奶茶」，奶茶融合1整杯獨享杯草莓冰淇淋。（圖／翻攝自Facebook@ 八曜和茶）

八曜和茶

八曜和茶與冰淇淋巨頭Häagen-Dazs打造草莓奶香新高度，「BAHA夢幻系列」逢草莓季推出「草莓冰淇淋白奶茶」，以整顆Häagen-Dazs草莓冰淇淋加入濃潤的極韻白奶茶，融雪般冰淇淋緩緩沉入奶香，喝一口嚐見草莓的自然酸甜，以及細緻果香與燕麥水解發酵奶的濃醇穀香。

喜歡較清淡口味的，還可選擇「八哈啾啾莓 草莓白奶茶」，結合極韻白奶茶的頂級香醇燕麥奶，搭配草莓果泥，讓每一口充滿草莓啵嗞啵嗞感！

大名本位製茶堂今春推出清爽風味的草莓優格飲。（圖／翻攝自Facebook@大茗本位製茶堂）

大茗本位製茶堂

清爽系草莓飲品登場！當香甜草莓果醬碰上優格的醇韻，交織成清爽療癒的「草莓優格飲」，豐富層次的果香，帶來冬日最甜美滋味。「翡翠莓香」結合柔滑草莓奶蓋、香濃翡翠拿鐵，再撒上夢幻草莓粉，冬季專屬的怦然甜蜜縈繞舌尖。

