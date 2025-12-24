寒冬虐死病父 逆子起訴

陳姓男子涉嫌虐死臥病在床的六十七歲父親，宜蘭地檢署偵結依傷害致死罪起訴，全案移送宜蘭地方法院審理。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣南方澳發生一起人倫悲劇。三十九歲陳姓男子涉嫌於九至十月間長期虐待並毆打臥病在床的六十七歲父親，導致父親營養不良、全身傷痕累累，最終不幸身亡。檢警相驗遺體時，陳父全身赤裸瘦成皮包骨，死狀悽慘。陳男犯後被羈押，檢察官偵結依傷害致死罪起訴，全案移送宜蘭地院審理。

據了解，陳父因罹病導致肢體障礙行動不便，無自理能力。陳父育有四名子女，平時與未婚的陳男同住，陳男是主要照顧人，父子兩人均領有身心障礙手冊，家境清寒，依靠低收入戶及身障補助度日。

陳男自九月起便未按時餵食父親，導致陳父營養不良；甚至將父親衣物丟棄，致使其在天寒之際全身赤裸、僅能裹著薄被，身形更因長期飢餓瘦成皮包骨。

陳男十月間涉嫌多次毆打父親，最後一次動完粗發現老父倒地沒有反應撥打一一九。救護人員到場發現陳父明顯死亡，報請檢警相驗才揭開這起逆倫悲劇。

檢方認為陳男涉案情節重大，向法官聲押獲准；經過兩個月偵查，依傷害致死罪將陳男起訴。