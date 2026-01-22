寒冬血庫吃緊 臺北醫院、新莊獅子會捲袖號召熱血救人

【記者葉柏成／新北報導】衛生福利部臺北醫院攜手台北捐血中心及新莊國際獅子會，今（22）日共同舉辦「熱血有你・熱血助人」捐血活動，號召醫護人員與社區民眾挽袖捐血，為寒冬注入一股生命暖流。

臺北醫院院長鄭舜平指出，寒流一波波來襲，加上流感與呼吸道疾病進入高峰期，不少民眾減少外出活動，也間接影響捐血意願，全台血液庫存面臨嚴峻考驗。為補足臨床用血需求，臺北醫院特別舉辦「熱血有你・熱血助人」捐血活動，號召醫護人員與社區民眾挽袖捐血。

廣告 廣告

他說，每一袋血液都是臨床救治不可或缺的重要資源，往往能挽救一條，甚至多條寶貴生命。他也提醒，血液保存期限有限，醫療體系對血液的需求長期且穩定，不能只依賴短期募集或突發熱情，仍須仰賴民眾定期、持續捐血。盼社會大眾共同響應，讓穩定血源成為支撐醫療體系的重要生命能量。

《圖說》臺北醫院麻醉科陳晏波主任是定期捐血人，利用空檔來捐血。〈臺北醫院提供〉

今天活動現場氣氛熱絡，臺北醫院廖素玲秘書、麻醉科主任陳晏波等醫護同仁率先響應，利用工作空檔前來捐血，以實際行動支持臨床醫療需求。不少前來就醫的病人家屬與鄰近社區民眾也受到感染，加入捐血行列，在低溫中展現滿滿愛心，共同守護需要用血的病患，體現醫療團隊與社區攜手合作的力量。

新莊國際獅子會第51屆會長閻國靖表示，「捐血一袋，救人一命」是最直接、也最具意義的善行。獅子會長期推動公益捐血活動，希望在寒冷季節發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多民眾投入熱血行列，為社會帶來溫暖與希望。他也呼籲，只要身體狀況許可，都能成為挽救生命的重要一環。

《圖說》臺北醫院廖素玲秘書長期捐血，認為捐血不僅能助人，還促進代謝更健康。〈臺北醫院提供〉

為提升民眾參與意願，新莊國際獅子會與臺北醫院特別準備實用小禮品，感謝捐血人以行動支持公益，也希望透過實際回饋，讓更多人願意踏出捐血的第一步，進而養成定期捐血的好習慣，讓愛心持續在社會中流動。