寒冬血庫告急 臺北醫院攜手獅子會號召熱血助人

（記者陳志仁／新北報導）近期天氣寒冷，加上流感與呼吸道疾病盛行，民眾外出與捐血意願下降，導致全台血液庫存承受不小壓力；衛生福利部臺北醫院攜手台北捐血中心及新莊國際獅子會，13日舉辦「熱血有你・熱血助人」捐血活動，鼓勵醫護與社區民眾，以實際行動為寒冬注入生命暖流。

圖／臺北醫院秘書廖素玲長期捐血，認為捐血不僅能助人，還促進代謝更健康。（臺北醫院提供）

臺北醫院表示，活動一早展開，秘書廖素玲、麻醉科主任陳晏波等醫護人員即把握工作空檔率先響應，以實際行動支持臨床用血需求；現場也吸引病人家屬及附近居民參與，即使天氣寒冷，仍踴躍排隊捐血，展現醫療團隊與社區攜手守護生命的力量。

廣告 廣告

新莊國際獅子會第51屆會長閻國靖說，「捐血一袋，救人一命」是最直接、也最有意義的公益行動，希望在血庫吃緊的時刻發揮拋磚引玉效果，號召更多民眾加入熱血行列，為社會累積溫暖與希望；為鼓勵民眾參與，新莊國際獅子會與臺北醫院特別準備實用小禮，感謝捐血人對公益的支持。

臺北醫院院長鄭舜平指出，血液是臨床急救與手術不可或缺的重要資源，但具有保存期限，無法長期囤積，捐血不應只是短期行動，而需仰賴民眾持續投入；他呼籲社會大眾養成「定期捐血」的習慣，讓愛心循環不斷，成為支撐醫療體系的重要生命能量。

更多引新聞報導

臺北醫院31日起門診收據無紙化 就醫更便利兼顧減碳

大新莊心臟醫療新突破 血管內震波碎石術助高風險病患

