寒冬裡不曾被遺忘的愛：臺灣詠愛志工把溫暖送進長輩的家
「銀色耶誕盒」在臺灣東北角點亮跨世代陪伴
入冬後的臺灣東北角，海風夾著細雨，在基隆的山城巷弄裡，街道顯得格外冷清。有些長輩一整天說不到幾句話，只能靠著電視聲陪伴自己度過漫長寒夜。對他們而言，冬天不只是氣溫下降，更是一段特別孤單的時節。
因此，今年冬天，社團法人臺灣詠愛關懷協會攜手基隆市政府社會處，以及多家善心企業、善心人士，共同推動「銀色耶誕盒」公益行動，聚焦關懷基隆市的獨居、弱勢及失親長輩族群。基隆市政府社會處長楊玉欣表示，受限於基隆山城地理環境，部分獨居長輩日常社會互動較為有限，市府持續結合民間資源，補充公部門服務量能。
臺灣詠愛關懷協會莊梅貞理事長表示，這項行動的起心動念來自一個再單純不過的提問：「耶誕時節大家都在準備孩子的耶誕禮物，那長輩有耶誕禮物嗎？」許多獨居長者一年之中最期待的，其實是過年時有人敲門、有人說聲祝福。因此，團隊以「銀色」象徵歲月，並邀請孩子親手繪製卡片，寫下想對長輩說的話，讓禮物不只是物資，更是一份被用心準備的情感。這也正是詠愛成立以來始終堅持的信念——愛，要大聲說出來。
更令人動容的是，協會特別安排孩子擔任送禮志工，親手將物資交到長輩手中，並唸出卡片上的祝福。對長輩而言，那是一種被記得、被需要的感受；對孩子而言，則是一堂關於認識生命不同階段的變化、與敬老服務的行動教育。
莊梅貞理事長說：「每個人都一樣，生命會慢慢老去，但愛可以被傳遞，也會陪伴下一代成長。我們希望透過這樣的公益行動，讓更多人重新思考人生最重要的禮物，不是昂貴的物品，而是有人願意坐下來聽你說話，陪你看日出、陪你喝口茶…，在這忙碌又快速更迭的社會裡，這樣的陪伴其實非常珍貴，也無可取代。」這也是詠愛長期推動的核心理念——陪伴，是最珍貴的禮物。
因此，詠愛堅持親手包裝、親送遞送每一份「銀色耶誕盒」，禮盒中有長輩最需要的暖冬棉被、蓄熱保暖衣、營養麥片與濃湯、暖暖包、抗菌皂、漱口水等生活必需品，以及一張孩子的手寫卡片，讓長輩在寒夜與年節期間，多一份安心，也多一份被牽掛的感動。
值得一提的是，臺灣詠愛關懷協會目前全數由無給職志工組成。從活動發想、對外募集、物資採購、包裝整理到實際配送，每一個環節，都是志工在下班後與假日一點一滴完成。
莊梅貞理事長坦言：「我們沒有薪水，但我們收穫豐盈、充滿感恩，有這麼多善的力量託付給我們，我們希望把每一元善款，都實實在在地變成弱勢族群手上的溫暖，讓公益這件事，保持單純，也保持透明。」
本次活動由社團法人臺灣詠愛關懷協會主辦，基隆市政府社會處指導，並由中山區中山里、文化里及德安里辦公處協助媒合受助長輩；相關物資獲得墊腳石集團、中化合成、永記會計師事務所、記旺管理顧問有限公司、鑄福智業有限公司等企業支持。本次合作也被視為政府與企業落實ESG精神、回應聯合國永續發展目標（SDGs）中「健康與福祉」、「減少不平等」等目標的具體實踐。
春節前夕，當一箱箱物資被送進獨老長輩家中，雖然沒有敲鑼打鼓，但卻留下老幼共融最溫暖的微笑和最真實的溫度。協會也期待，未來能有更多民眾與企業加入這場「沒有薪水、只有心意」的純公益行動，讓陪伴不只停留在節日，而能成為長輩日常生活中，一盞持續亮著的燈。
