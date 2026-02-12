寒冬裡最溫柔的光 游顥募1120件羽絨衣 送暖南投山區22所國小
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入部落，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，希望在過年前，為偏鄉學子添上一件抵禦寒冬的守護。
這份心意匯聚了社會各界的愛心力量。在游顥立委的牽線下，社團法人台灣地方創生協進會與多家愛心企業共同響應，成功募集1,120件全新高品質羽絨背心。於農曆年前夕舉行捐贈儀式，信義鄉與仁愛鄉共22所國小校長代表親自出席受贈，將這份溫暖帶回校園，轉交到每一位孩子手中，讓他們穿上新衣，安心迎接新年的到來。
此次送暖行動涵蓋信義鄉14所國小與仁愛鄉8所國小。從學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小，到仁愛鄉的清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小、發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，每一所學校都在年前收到了這份沉甸甸的祝福。即便在海拔更高、氣候更為嚴峻的部落，孩子們也能在羽絨衣的包覆下，感受到來自社會的溫柔守護。
游顥立委表示，偏鄉教育與孩童福祉始終是他最深的牽掛。山區孩子求學不易，低溫更是健康的一大挑戰。這1,120件羽絨背心，不僅僅是一件禦寒衣物，更是一份來自社會的集體關懷與陪伴。當他看到孩子們穿上新衣、臉上綻放純真的笑容，那一刻，所有努力都化為最真切的感動。
他也強調，未來將持續媒合更多民間資源，不只在物資上給予支援，更希望從教育環境、學習資源到生活條件全面優化，讓山區的每一位孩子，都能在安全、溫暖與被愛的環境中成長。
南投縣政府教育處長王淑玲也代表縣長許淑華表達誠摯感謝，並致贈感謝狀，感謝游顥立委與愛心企業的用心。這份在歲末寒冬中送達的年禮，不只溫暖了孩子們的身體，更溫暖了整個部落的心。當孩子們穿上嶄新的羽絨衣，彼此相視而笑，校園裡洋溢著久違的暖意與希望。
寒冬或許依舊凜冽，但在這片山林之中，愛，已悄悄發光。
更多FTNN新聞網報導
何志偉訪視特赦案八旬婦住處動容發聲：長照不能只靠一個人撐起整個人生
批何志偉空降桃園選市長 藍市議員：別把城市當試水溫舞台
年前最有年味！陳亭妃攜陳怡珍快閃東菜市、水仙宮市場 民眾擊掌送祝福
其他人也在看
國5石碇坪林初一至初三交管 新店警方動用無人機監控交安
新北市新店警分局針對2月14日至2月22日即將到來的春節連假，全面部署交通疏導與管制計畫。警方今年除了傳統警力站崗，更首度納入無人機監控與科技偵測手段，針對轄內風景區、重要路廊及聯外道路加強防護，確保民眾在春節期間能行車順暢、平安過好年。針對國道運輸需求，新店警也將配合高速公路局管制作業。2月17日
宣昶有與周遊 為WANN STAGE 台北101高空啟幕 公益與國際舞台的跨界整合 謝宇睿等好友貴賓現身力挺
由台北市 WANN World 旺愛國際文化藝術協會主辦的「WANN STAGE 正式記者會 x 女性影響力公益啟動」日前於台北101正式登場。這場活動不僅揭曉了 Miss Global、Mrs Global 與 Mr Diamond Taiwan 三大國際賽事平台，更宣告了一個以台北為起點，結合國際選拔、公益倡議與城市形象的多元影響力平台正式運作。現場大咖雲集，包含總裁宣昶有、董事長李進良、理事長周遊（阿姑）、執行長李朝永、會長李雅楹、前中國小姐廖家儀，以及學術界與企業界代表王家玄教授、謝宇睿總經理等，象徵平台深厚的跨界整合實力。
台美對等貿易協定將定案？藍批：不透明
[NOWnews今日新聞]行政院副院長鄭麗君率談判團隊10日赴美，再度針對台美關稅與美協商，據了解，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨...
媒體人讚為藍營示範「協調」 網友要燕子「學一學」 漢子回應了
台北市副市長李四川經過新北市長侯友宜介入協調後，預計在3月正式投入2026新北市長選戰。對於媒體人黃揚明大讚侯友宜「為國民黨高層示範什麼叫『協調』」，侯友宜說，大家全力目標只要清楚，我們希望的是團隊榮譽，大家一同遵守方式的紀律，大家共同往前走，「沒問題了」。
新竹縣長初選 陳見賢溫情喊話：尊重制度理性競爭
新竹縣長參選人、副縣長陳見賢近日於臉書發表談話，強調初選應回歸制度本質。他表示，在公平公正的程序下進行良性競爭，才是民主的核心。他呼籲支持者以理性與溫和的態度面對選舉過程，讓初選成為進步的動力，共同守護新竹縣多年來穩定的發展環境。
屏東YouBike上線3年突破500萬人次騎乘 站點已達170站
屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線營運以來，深受民眾與遊客喜愛，騎乘人次持續成長，今（2026）年1月突破500萬人次，展現縣民對綠色運輸的高度支持與肯定。目前屏東YouBike設站總數已達170站，縣府也將積極爭取中央計畫及空污基金補助，持續擴大公共自行車服務範圍。
女毒駕奪警命判死刑！郁方淚謝法官：感動到都哭了
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底遭女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，全案經新北地院與國民法官審理，昨（11日）依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。判決出爐後，郁方點名法官盛讚「很有肩膀」更直言自己「感動到都哭了！」劉宗鑫前年9月底執勤時，遭陳嘉瑩駕車拖行後撞擊護欄，送醫不治。
泰國校園槍擊案 18歲男持槍闖入挾持師生釀3傷
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導泰國宋卡府合艾市（HatYai）昨（11日）驚傳校園槍擊案，一名18歲男子持槍闖入學校並挾持師生，現場一度陷入混亂。事件...
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
打造強力錢母！命理師曝「五色錢鈔生財法」 財庫滿盈生生不息
想要提升財運，除了腳踏實地，不妨藉由傳統民俗的「五行相生」為財富開路。透過收集五種色彩的錢鈔，將金、木、水、火、土的能量匯聚成強力錢母，助您新的一年財庫盈滿、貴人相助！