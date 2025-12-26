寒冬裡的暖心角落！円山駅日式關東煮：職人級食材搭配百年宿舍氛圍，溫暖你的胃與心

台北｜円山駅

老屋控必收！一秒讓人回到昭和時期！

這不是在日本，而是在台北，就位於假日總是熱鬧非凡的捷運圓山站，

老房子的重新修復後，轉型成了日式關東煮專賣店，成為全台最溫暖的角落，

坐在百年日式建築裡吃著暖心的關東煮，讓人重新定義了冬天的幸福感。

円山駅在1901年設立，本作為台鐵淡水線圓山站宿舍，其後透過老房子文化運動2.0，

修復轉型為關東煮專賣店，唯美的日式老建築，一開幕就引發話題。

台北｜円山駅

台北｜円山駅

台北｜円山駅

台北｜円山駅

目前不開放訂位，只能現場候位，開門營業前就已不少人來卡位。

廣告 廣告

台北｜円山駅

因為是古蹟，所以入內需脫鞋，店內有吧台座位區、一般方桌、榻榻米區，

不管坐在哪一區都能充分感受這老屋帶來的心靈沉澱。

台北｜円山駅

坐在吧台區的好處是能近距離欣賞這一大鍋關東煮，宛如在日本屋台用餐。

台北｜円山駅

台北｜円山駅

典型的木構造日式宿舍，沉穩而優雅的氣息，喜歡老屋散發出來的故事以及味道；

透過光線灑進陽光，讓暖意侵襲全身。(餐廳內沒廁所，需到捷運站內用)

台北｜円山駅

牆壁上介紹著早期著照片以及整修過程。

台北｜円山駅

円山駅的菜單，點餐採取手機掃描桌上的QRCode點餐，

拍了一張放在入口處的紙本菜單供大家參考。低消一人為200元。

台北｜円山駅

台北｜円山駅

餐具、高湯、醬料皆為自取，

円山駅屋內空間稍微擁擠，取用熱高湯時務必小心注意。

台北｜円山駅

醬汁有甜辣醬和東泉辣椒醬。

台北｜円山駅

免費提供的高湯清澈清透，喝起來淡淡的柴魚香，甘醇清甜，很順口。

台北｜円山駅

很喜歡關東煮，但常常吃飽不便宜，點了兩碗麵加一大盤關東煮，

大概650元左右，覺得價位還ok，重點是食材要好吃。

台北｜円山駅

如果是當正餐享用，單吃關東煮要吃飽需要點上不少，

建議可以點碗麵填填肚子，鍋燒雞絲麵和鍋燒意麵一碗只要40元並不貴，

湯麵中還加有青菜均衡飲食超棒。

台北｜円山駅

台北｜円山駅

關東煮的靈魂可說是大根(白蘿蔔)，煮到透軟的白蘿蔔，口感細緻清甜，推薦必吃。

台北｜円山駅

柔軟多汁的歐姆蛋，滿溢的蛋香讓人喜歡。

台北｜円山駅

菜單中的角螺就是豆皮，吸附著鍋中的高湯，同樣很濕潤會爆汁的一款。

台北｜円山駅

喜歡原型食物，不沾醬的筊白筍輕鬆吃出本身的甜味。

台北｜円山駅

高麗菜卷是吃關東煮都會點的一個品項，一份不小，反應於價格上。

台北｜円山駅

玉子揚口感挺特別的，用雞蛋和魚漿混合所製作，口感如豆腐般的鬆軟。

台北｜円山駅

日本野菜豆腐沒有很厚重的粉感，柔柔軟軟的，口感跟味道都不錯。

台北｜円山駅

個人也很推薦這款日本麻吉福袋，豆皮中包著Q軟的麻糬，口感很有層次。(忘了拍照片)

蝦餃一份有5個，這個個人覺得一般。

台北｜円山駅

円山駅賣的不只是老建築的顏值，關東煮本身也是相當美味的，

寒冷的冬日，坐在百年建築中，來上一碗暖心的關東煮，幸福感倍增啊。

円山駅

所在地址：臺灣臺北市大同區酒泉街9巷13號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-22:00

店家電話：02-2595-7871

備註資訊：六日12:00開始營業

文章來源：Irene's 食旅．時旅