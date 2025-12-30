寒冬裡的暖流 失智翁頂低溫徬徨街頭 士林警憑 最強記憶 迅速查詢助返家

圖說：臺北市士林分局後港派出所警員劉韋翔、陳婉如。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所警員劉韋翔、陳婉如，日前擔服巡邏勤務時，正值寒流來襲、冷風刺骨，於轄區街道發現一名老先生因禁不起低溫吹襲而身軀顫抖，身形顯得格外的孤單。當時氣溫驟降且正值車水馬龍，隨即主動趨前關切並先行將其引導至溫暖處避風。

老翁面露無助表情，對於自己的姓名與住處無法清楚應答，但員警並未放棄，員警憑藉平時扎實的勤區經營與敏銳觀察力，一眼便認出該名林姓老翁為轄區長輩。除積極查緝相關失蹤人口資料庫，更發揮專業辨識能力，迅速透過警用系統交叉比對，確認其居住地並第一時間聯繫上家屬。員警秉持「安全返家」的精神，親自駕車護送其平安返抵家門。當家屬見到員警平安將長輩送返家，激動地表示，林民患有失智，經常趁家人不注意便獨自溜出門，全家人已在寒風中尋找多時，擔心長輩凍傷或發生意外。家屬對員警能積極查詢並守護長輩安全之舉，深表由衷感謝，更感激這份在街頭最即時暖心守護。

士林分局呼籲：民眾家中如有易走失的長者，應注意其可能活動範圍，予以佩戴留有聯絡方式之配件或用科技產品即時定位，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長輩能儘速找到平安返家之路。