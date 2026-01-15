寒冬見真情！桃園全媒體記者協會攜手5企業社團，暖心守護14個身心障礙團體

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】 儘管寒流襲人，人與人之間的關懷卻讓冬日充滿溫情。桃園市全媒體記者協會於 1 月 15 日上午在八德區高城市民活動中心，連續第三年舉辦「寒冬送暖」公益捐贈活動，串聯社會各界善心力量，與桃園市 14 個身心障礙團體齊聚交流。現場不僅是物資的傳遞，更透過面對面的祝福，為弱勢族群在年前注入一股堅定且溫馨的希望能量。

本次活動獲得多家單位熱烈響應，展現企業社會責任的廣度。包括長期紀錄溫暖故事的「台灣新聞雲報」、深耕在地長照與長者陪伴的「匯眾長照聯盟」，以及用廚藝傳遞溫情的「台灣公益廚師協會」。此外，「維揚當舖」亦秉持「取之社會、用之社會」的初衷力挺公益，各界透過跨領域的資源整合，將實質支持與關懷精準送達身障與弱勢家庭手中。

廣告 廣告

長期投入地方公共事務與公益服務的桃園市政顧問彭柏霖，今日也親自出席表達支持。彭柏霖過去持續關心社福與長照議題，將基層的需求視為己任。今年他正式投入桃園市平鎮區市議員選舉，期盼未來能進入議會，將多年的公益經驗轉化為具體的政策與制度支持，為基層民眾及弱勢團體爭取更完善的權益保障。

本次受贈對象包含社團法人桃園市視障福利發展協進會; 社團法人桃園市聾啞福利協進會; 社團法人桃園市肢體傷殘協進會; 社團法人桃園市康復之友協會; 社團法人桃園市智障者家長協會; 社團法人桃園市脊髓損傷者協會; 社團法人桃園市聲暉協進會; 社團法人桃園市腎友協會; 社團法人桃園市視障輔導協會; 社團法人桃園市自閉症協進會; . 社團法人桃園市腦性麻痺協會; 社團法人桃園市失智症關懷協會; 社團法人桃園市身心障礙聯盟; 社團法人桃園市唐氏症家長協會等 14 個團體。這些單位長期在社會第一線守護弱勢家庭，是這些家庭最堅實的後盾。活動中，記者協會理事長王俊欽與捐贈單位逐一將愛心物資交予這些團體代表，肯定他們長期以來為社會撐起這股溫柔而堅定的支撐力量。

桃園市全媒體記者協會理事長王俊欽表示，「寒冬送暖」活動已邁入第三屆，象徵著媒體界對地方關懷的長期承諾。他期盼這項活動能發揮拋磚引玉的效果，年年串聯更多民間與企業資源，讓愛心能在寒冷的季節裡持續發酵。活動在彼此的感謝與笑容中畫下句點，共同預祝身障團體與弱勢同胞都能度過一個充滿尊嚴、溫暖且平安的新年。(圖：記者劉蘇梅翻攝)